Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"В Никополе погибла 67-летняя женщина. Четверо человек ранены – трое мужчин и женщина. Трое из них в больнице. Медики оценивают их состояние как средней тяжести", - говорится в сообщении.

По словам Резниченко, оккупанты обстреляли десять общин в трех районах области – Никопольском, Синельниковском и Криворожском.

"Россияне били "градами", "ураганами", "смерчами", тяжелой артиллерией. По жилым кварталам, по предприятиям и коммуникациям. Никополь и Зеленодольск атаковали несколько раз", - подчеркнул он.

Известно, что масштабы разрушений уточняются, повреждены дома, линии электропередач и газопроводы.

28 августа Резниченко заявил, что рашисты всю ночь били по Днепропетровщине из "градов" и "ураганов". В частности, Никопольский район враг накрыл огнем из "градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших. Сам Никополь россияне обстреляли трижды. Повредили несколько жилых домов и автомобилей. Без света осталось более 1500 семей.

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