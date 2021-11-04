Билеты на следующий матч "Шахтера" продают по 1 грн

Об этом сообщает официальный сайт "Колоса".



Боссы "Колоса" изменили стоимость билетов на матч 14-го тура УПЛ против "Шахтера". Теперь их можно купить по 1 грн. Ранее купленные билеты за 10 и 50 грн можно использовать в качестве скидки в фан-шопе ковалевского клуба.



Матч "Колос" - "Шахтер" состоится 7 ноября и начнется в 17:00. На стадион могут попасть зрители, у которых есть COVID-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или справка о выздоровлении от коронавируса. Эти правила не относятся к тем, кому еще не исполнилось 18 лет.

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