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Билецкий: "Защитники Мариуполя – это 300 спартанцев! Армия готова деблокировать город. Ждем приказа"

17 мартa, 2022 четверг
21:00
Мариуполь

Мариуполю сейчас не нужны бодрые брифинги или оптимистические картинки в фейсбуке и инстаграмме. Мариуполю требуется деблокада

Об этом заявил основатель полка "Азов" Андрей Белецкий, выступивший с видеообращением, передает " Еспресо. TV ".

"Это обращение – к мариупольцам, к защитникам Мариуполя, ко всему миру. Мариуполь – это город, который не покорился России в 2014 году. Который восемь лет был символом украинского Донбасса, светлого прекрасного украинского Донбасса в противовес российскому мордору. Сейчас за это Мариуполь уничтожают Защитники Мариуполя дерутся не на грани, а за пределами человеческих возможностей. более 10% всех оккупационных сил России в Украине. Это настоящие герои на уровне 300 спартанцев. Или казаков, прикрывавших казацкую армию в битве под Берестечком. Но сейчас город уничтожается – он уже не на грани, а за пределом гуманитарной катастрофы", – говорит Белецкий.

Он добавил, что нужно спасать украинских героев, нужно спасать украинский город, нужно деблокировать Мариуполь.

"Каждый день ко мне обращаются сотни друзей из абсолютно боевых подразделений. Все говорят одно и то же, и я передаю это своим братьям-азовцам, каждому защитнику Мариуполя: каждый день, выходя на боевую работу, мы думаем о вас и равняемся на вас, мы работаем по врагу ради вас. Вся армия готова идти на деблокаду. Ждем приказа. Слава Украине", – заключает Белецкий.

  • Напомним , в сутки сбрасывается от 50 до 100 авиабомб: россияне разрушили около 80% жилых помещений Мариуполя, - горсовет

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