Билецкий: шина не является запрещенным предметом на массовых акциях

Такое мнение основатель и первый командир добровольческого полка "Азов", а ныне председатель политической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий выразил во время митинга на столичной улице Банковой в субботу, 14 августа 2021 года, передает Еспресо.TV .



"Шина на данную момент не является запрещенным предметом ни по одному государственному списку запрещенных предметов. Это не наркотики и не оружие, не горючее и не взрывоопасное. И таким образом не мы нарушаем", - сказал Белецкий после того как утихла потасовка "нацкорпусовцев" с правоохранителями, перекрывшими проход к офису президента Зеленского.



"Для чего делают? А я вам скажу для чего: для того чтобы как в Беларуси, для того чтобы люди привыкли ходить как овцы и друг другу говорить "Ее поднимаем протест. Не приносим шины. Идут туда - пройдите 3 тысячи человек через кордон в одного человека", - отметил политик.



"Приучают элементарно быть овцам. Для того чтобы потом, когда выйдет 100 тысяч, (власти, - ред.) нечего было бояться", - отметил Белецкий.



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