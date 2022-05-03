"Билет в один конец": десантники 79-й бригады уничтожили еще одно подразделение российских оккупантов
Военные 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили очередное подразделение российских оккупантов
Об этом сообщает 79 отдельная десантно-штурмовая бригада.
Среди личных вещей уничтоженных окукпантов найден электронный проездной документ на рейс Уфа – Чебаркуль.
"И это был билет в один конец", – отмечают в 79-й бригаде.
- Бригада имени Константина Острожского показала , как уничтожала русский БТР.
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