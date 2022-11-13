"Билет к победе": Укрзализныця начала продажу билетов на первые поезда в Херсон, Симферополь, Мариуполь, Луганск и Донецк

Об этом сообщила Укрзализныця

В честь освобождения Херсона и с мечтой о Симферополе Укрзализныця запустила продажу билетов на первые поезда в деоккупированные украинские города. Речь о благотворительном проекте "Билет к победе", который она начала вместе с платформой UNITED24. Уже сегодня каждый желающий может оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.

Как отмечают в Укрзализныци, билет можно приобрести, хранить как символ веры в ВСУ и освобождение Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу после деоккупации. Как только движение будет восстановлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом.

"Очень радостно запускать этот проект, зная, что билетами Киев - Херсон можно будет воспользоваться уже в ближайшее время! - говорят в компании. - Рейсы будет совершать легендарный "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях".

Все билеты в деоккупированные города будут благотворительными. Средства от продажи билетов через платформу UNITED24 будут направлены на закупку last-mile транспорта — автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

23 августа Укрзализныця запустила специальный поезд, курсирующий по Украине. 7 вагонов – 7 историй временно оккупированных Россией территорий

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