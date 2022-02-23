Bild ставит крест на рекламе Путина: как немецкое издание убрало "Газпром" из футболок "Шальке" и поместило там лозунг "Свободу Украине"
Немецкое издание Bild отстаивает позицию Украины, страдающую от новой волны российской агрессии на Донбассе
Материал об Украине и агрессии Путина появился на сайте издания Bild .
Издание призвало местный "Шальке" убрать из своих футболок рекламу компании "Газпром".
"Прекратите рекламировать футболку Путина до особого распоряжения. Bild закрыл лого на футболке "Шальке" в газете и интернете с требованием "Свободу Украине". Это тяжело принять. Нет, это невыносимо. Мы должны смотреть рекламу "Газпрома" по телевизору под гимн ЛЧ, пока путинские войска проводят вторжение в Украину. Российский энергетический гигант – спонсор УЕФА с 2012 года", - говорится в заявлении Bild.
Немецкое издание также напомнило, что пока УЕФА не перенес финал ЛЧ из Санкт-Петербурга.
"Ждем финала ЛЧ 28 мая в Санкт-Петербурге. На "Газпром Арене" неподалеку от штаб-квартиры, которая высотой 462 метра. Мяч катится, рубль катится - а теперь катятся и танки. Триада ужасов. "Шальке" и УЕФА пытаются вывернуться с помощью толстых объяснений. Как в девизе - мы не имеем никакого отношения к политике Путина. Это ложь. Конечно, диктаторы используют спорт как хороший фон для своих грязных дел - и не только после Олимпиады в Пекине", - написали немцы.
Теперь в материалах Bild вместо логотипа компании "Газпром" будет требование "Свобода Украине".
"Когда Путин проводит вторжение в соседнюю страну и отказывает ей в праве на существование, все границы пересекаются. Футбол не может оставаться равнодушным, пока Путин находится в состоянии войны. Bild прекращает рекламу футболок Путина до дальнейшего сообщения. Наклеиваем логотип в газете и интернете с требованием: Свобода Украине", – говорится в заявлении Bild.
- 22 февраля сообщалось, что УЕФА может лишить Санкт-Петербурга права на проведение финального матча Лиги чемпионов.
- Также во вторник премьер Британии Борис Джонсон заявил, что футбольные турниры не будут проводиться в России из-за ее агрессии против Украины.
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