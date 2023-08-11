Bild: Правительство Германии сейчас не рассматривает передачу ракет Taurus Украине
В федеральном правительстве Германии утверждают, что пока не рассматривают вопрос передачи Украине ракет Taurus
Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание Bild.
О скором или уже принятом решении в пользу передачи ВСУ немецких крылатых ракет ни в ведомстве канцлера, ни в минобороны ничего не знают, говорится в статье.
"Пока ни одного решения не готовится", - заявил изданию неназванный высокопоставленный чиновник, по словам которого, несмотря на давление со всех сторон пока ничего не происходит.
Кроме этого, представитель министерства обороны Германии также сообщил, что "нет никаких изменений в текущем статусе относительно передачи Taurus Украине. Никакого политического решения по этому поводу не принималось".
Также министр обороны Борис Писториус подтвердил, что поставки Taurus пока нет в повестке дня.
"Мы не единственные, кто не осуществляет поставки. Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты", - заявил политик. Он не видит "острой потребности в принятии решения" по вопросу доставки Taurus.
- В мае стало известно, что Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты.
- В конце июня министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что ФРГ не намерена передавать Украине эти ракеты.
- В начале августа сообщалось, что в бундестаге достигли консенсуса по передаче Украине ракет Taurus.
- 11 августа сообщалось, что правительство Германии изучает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus со складов бундесвера в ближайшие месяцы.
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