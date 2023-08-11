Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание Bild.

О скором или уже принятом решении в пользу передачи ВСУ немецких крылатых ракет ни в ведомстве канцлера, ни в минобороны ничего не знают, говорится в статье.

"Пока ни одного решения не готовится", - заявил изданию неназванный высокопоставленный чиновник, по словам которого, несмотря на давление со всех сторон пока ничего не происходит.

Кроме этого, представитель министерства обороны Германии также сообщил, что "нет никаких изменений в текущем статусе относительно передачи Taurus Украине. Никакого политического решения по этому поводу не принималось".

Также министр обороны Борис Писториус подтвердил, что поставки Taurus пока нет в повестке дня.

"Мы не единственные, кто не осуществляет поставки. Наши американские союзники также не поставляют эти крылатые ракеты", - заявил политик. Он не видит "острой потребности в принятии решения" по вопросу доставки Taurus.