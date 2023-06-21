Bild планирует уволить ряд работников редакции и заменить их искусственным интеллектом
Одно из самых популярных немецких изданий Bild собирается заменить ряд работников искусственным интеллектом
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на письмо Bild к работникам.
Пока нет точной информации о количестве сотрудников, которые пойдут под сокращение и замену искусственным интеллектом, но речь может идти даже о сотнях увольнений.
"Газета, к сожалению, простится с коллегами, которые в цифровом мире могут выполнять искусственный интеллект и/или автоматизированные процессы", - говорится в сообщении.
Искусственный интеллект должен заменить работников в рамках программы по сокращению расходов на 100 млн евро. Планируется, что ИИ заменит редакторов, персонал печатного производства, корректоров и фоторедакторов.
- 14 июня сообщалось, что Google запускает две новые функции на основе искусственного интеллекта, которые будут полезны при размещении рекламы в сервисах компании.
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