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Bild планирует уволить ряд работников редакции и заменить их искусственным интеллектом

21 июня, 2023 среда
00:40
Технологии

Одно из самых популярных немецких изданий Bild собирается заменить ряд работников искусственным интеллектом

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на письмо Bild к работникам.

Пока нет точной информации о количестве сотрудников, которые пойдут под сокращение и замену искусственным интеллектом, но речь может идти даже о сотнях увольнений.

"Газета, к сожалению, простится с коллегами, которые в цифровом мире могут выполнять искусственный интеллект и/или автоматизированные процессы", - говорится в сообщении.

Искусственный интеллект должен заменить работников в рамках программы по сокращению расходов на 100 млн евро. Планируется, что ИИ заменит редакторов, персонал печатного производства, корректоров и фоторедакторов.

Мир
Экономика
Наука
Германия
искусственный интеллект
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