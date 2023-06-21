Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на письмо Bild к работникам.

Пока нет точной информации о количестве сотрудников, которые пойдут под сокращение и замену искусственным интеллектом, но речь может идти даже о сотнях увольнений.

"Газета, к сожалению, простится с коллегами, которые в цифровом мире могут выполнять искусственный интеллект и/или автоматизированные процессы", - говорится в сообщении.

Искусственный интеллект должен заменить работников в рамках программы по сокращению расходов на 100 млн евро. Планируется, что ИИ заменит редакторов, персонал печатного производства, корректоров и фоторедакторов.