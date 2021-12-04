Bild обнародовал карту вероятного вторжения России в Украину в три фазы
Немецкое издание Bild обнародовало карту возможного вторжения России в Украину, которое будет разворачиваться в три фазы
Об этом со ссылкой на Bild сообщает LIGA.net.
Эксперты издания пришли к выводу, что Россия может попытаться совершить вторжение в Украину в три этапа и ставит план-максимум захватить две трети страны.
Издание также обнародовало карту вторжения, основанную на оценках нескольких представителей НАТО и служб безопасности, которые ознакомились с возможными планами нападения.
Ожидается, что российская армия в конце января - начале февраля 2022 года одновременно нанесет удар из Крыма, через оккупированные территории на востоке, а также с севера.
По другой версии атаки могут быть осуществлены в три этапа, а каждая фаза может быть последней в операции – в зависимости от реакции Запада.
Инфографика – Bild
Фаза 1: Юг
По данным Bild, на первом этапе Россия попытается захватить юг Украины, чтобы обеспечить поставки в Крым и отрезать Украину от моря. Для этого Россия планирует использовать десантные корабли, переброшенные из Балтийского моря весной. С их помощью танки и войска перебросят из оккупированного Крыма в окрестности Одессы.
К востоку от Одессы, между Фонтанкой и Коблево, РФ планирует провести десантную операцию. Тогда российские войска смогут продвинуться на северо-восток, повернут налево и продвинутся в Приднестровье, окружив таким образом Одессу.
В Херсонской области планируют провести воздушно-десантные операции спецназовцев, чтобы заблокировать мосты через Днепр.
Российские танковые части при поддержке военно-морского флота и авиации могут продвигаться на запад из оккупированного Донбасса, а затем разделиться: часть – в Запорожье, часть – в сторону Крыма. Тогда будет захвачен весь юг, и Путин проложит коридор из России к границе НАТО с Румынией.
Фаза 2: Северо-восток
Параллельно первой фазе авиация и баллистические ракеты могут пытаться ослабить военный потенциал Украины по всей стране.
Танковые части могут перейти границу в Луганской и Харьковской областях и продвинуться в Днепр и Полтаву. Они намерены окружать города и отключать электричество, газ, отрезать доступ к продуктам. Через несколько недель после этого россияне могут начать "спасать" мирных жителей, вторгаясь в капитулирующие города.
Фаза 3: Киев
Дальше Кремль может наступать на Киев – с севера. Участие белорусского диктатора Александра Лукашенко во вторжении пока еще под вопросом, но если Беларусь станет отправной точкой для атак, это будет план России по окружению Киева с северо-востока и северо-запада.
Российские войска могут двинуться к линии Коростень-Умань, чтобы отрезать поставки из западных областей Украины. Тогда можно будет ожидать капитуляцию Киева и всей Украины под давлением Запада.
Эксперты резюмировали, если такой сценарий будет воплощен, Россия может захватить около двух третей Украины.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.
- 20 ноября сообщалось, что США призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину.
- 4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных.
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