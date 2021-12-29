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Билановский ГОК подарил автомобиль для амбулатории Новогалещинской территориальной общины

29 декабря, 2021 среда
15:40
Экономика

Благотворительная деятельность Билановского горно-обогатительного комбината (БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входит в Группу Ferrexpo) широко известна на территории Полтавской области

На этот раз для амбулатории общей практики семейной медицины поселка Новая Галещина был передан автомобиль Renault Duster. Стоимость транспортного средства составила 600 тысяч гривен.

"Автомобиль необходим прежде всего для своевременного оказания помощи населению, поскольку территориальная община включает в себя и достаточно отдаленные населенные пункты. При выборе машины мы учли ключевые параметры: полный привод и экономный дизельный двигатель" – прокомментировал Юрий Химич, генеральный директор ООО "Билановский ГОК ".

Главный врач Новогалещинской АЗПСМ Александр Щепаченко отметил системность в поддержке медицины общины со стороны Ferrexpo: "За несколько последних лет за счет комбината отремонтировали значительную часть кабинетов и коридор, выполнили наружное утепление, наполнили заведение мебелью и оборудованием. Что касается автомобиля: хотя мы и нуждаемся в нем, но сегодня для нас это все равно приятная неожиданность. Такой подарок позволит нам закрыть значительную часть потребностей. Очень благодарны Билановскому ГОК за помощь и поддержку, потому что это позволяет медицине Новогалещинской общины функционировать на высоком уровне".

Амбулатория вместе с пятью ФАПами обслуживает четыре тысячи жителей Новогалещинской территориальной общины. К этому времени врачи пользовались одним авто ВАЗ 2107. Новый автомобиль не только позволит повысить скорость предоставления услуг, но и пригодится в непогоду и позволит попасть в отдаленные домовладения, где нет асфальтированной дороги.

Всего в период с 2017 года Билановским ГОКом было вложено в Новогалещинскую амбулаторию около 2 млн гривен. В настоящее время завершается ремонт еще 10 кабинетов амбулатории и планируется работа на следующий 2022 год.

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатков, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатков среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатков. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com .
 

Ferrexpo
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