Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

Согласно сообщению, злоумышленник встретил потерпевшую у одного из домов в Белой Церкви и пригласил ее к себе на работу. Он завел ее в помещение охраны, и угрожая убийством, заставил женщину заняться с ним сексом.

"Пострадавшая умоляла ее отпустить, но злоумышленник, опасаясь разоблачения, ударил ножом женщину в живот, порезал горло и бил ее руками по голове и телу. Потерпевшей чудом удалось вырваться после двух дней пыток", - сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Раненую женщину на улице заметил полицейский патруль. Пострадавшая рассказала стражам порядка о пережитом – и злоумышленника задержали. Сейчас он находится в СИЗО. Ему "светит" до 10 лет тюрьмы.

Известно, что злоумышленник уже отбывал наказание за убийство и тяжкие телесные повреждения.