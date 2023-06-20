Бил, резал и насиловал: в Киевской области задержали мужчину, который двое суток держал в заложницах незнакомку
В Белой Церкви Киевской области задержали мужчину, который двое суток насиловал и избивал незнакомку. Злоумышленник встретил жертву на улице и пригласил к себе на работу
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.
Согласно сообщению, злоумышленник встретил потерпевшую у одного из домов в Белой Церкви и пригласил ее к себе на работу. Он завел ее в помещение охраны, и угрожая убийством, заставил женщину заняться с ним сексом.
"Пострадавшая умоляла ее отпустить, но злоумышленник, опасаясь разоблачения, ударил ножом женщину в живот, порезал горло и бил ее руками по голове и телу. Потерпевшей чудом удалось вырваться после двух дней пыток", - сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
Раненую женщину на улице заметил полицейский патруль. Пострадавшая рассказала стражам порядка о пережитом – и злоумышленника задержали. Сейчас он находится в СИЗО. Ему "светит" до 10 лет тюрьмы.
Известно, что злоумышленник уже отбывал наказание за убийство и тяжкие телесные повреждения.
- На Прикарпатье мужчина изнасиловал и убил 9-летнюю племянницу . Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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