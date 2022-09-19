Бил, пытал и имитировал казнь местного населения Киевской области. Командира боевой машины РФ будут судить за нарушение законов войны
Командира боевой машины российской армии в Украине будут судить за пытки и имитацию казни местного населения в Киевской области
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира взвода – командира боевой машины вооруженных сил РФ по факту нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что в марте во время оккупации села Лубянка Бучанского района рашист угрожал убить трех местных жителей. Подсудимый приказал им пройти в хозяйственное помещение для допроса. После надел на голову одного из задержанных мешок, завязал руки за спиной и бил прикладом автомата по голове.
Всех троих мужчин русский оккупант поставил на колени, продолжая бить по телам и открыл огонь в сторону потерпевших – имитируя их казнь.
- Трем военным РФ, которые пытали, угрожали, грабили и требовали сдавать ВСУ украинцев в Черниговской области, сообщили о подозрении.
- СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с женой, в котором она, смеясь, поощряет мужчину "насиловать украинских баб". "Схемы" идентифицировали оккупанта и его жену, которые одобрительно обсуждали изнасилование украинок.
- Двум российским оккупантам, из-за пыток над мирным населением и изнасилования несовершеннолетней во время оккупации на Черниговщине, сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
- Мэр Бучи Андрей Федорук сообщал о многих изнасилованных оккупантами людях Киевской области.
- Прокурор направила в суд обвинительный акт в отношении военного вооруженных сил России, который угрожал, пытал и имитировал казнь девяти заложникам в Ирпене Киевской области.
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