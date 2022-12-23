Об этом стало известно из telegram-канала СБУ.



"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного участника террористической организации "ЛНР", воевавшего против Украины", - говорится в сообщении.

Стало известно, что в начале полномасштабного вторжения он добровольно вступил в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора.

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В составе вражеских войск активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на территории Славяносербского района Луганщины.

"Кроме этого совместно с российскими захватчиками захватывал Рубежное и Северодонецк. Во время штурма украинских городов враг обстреливал жилые дома из танков, минометов и тяжелых огнеметных систем залпового огня "Солнцепек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что боевик попал в плен к украинским защитникам во время боестолкновений на Луганском направлении в июне этого года. По материалам следователей СБУ суд назначил ему наказание в виде 10 лет тюрьмы.

По данным следствия, злоумышленником является житель временно оккупированного Суходольска, который в 2021 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований 2-го армейского корпуса ВС РФ. Там его назначили "оператором-наводчиком" вражеской бронетехники, в том числе российских БМП.

На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по:

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

19 декабря СБУ задержала в Одесской области приспешницу армии России, которая рассылала сообщения и собирала средства для захватчиков в оккупированных районах Мариуполя и Херсонщины.

23 декабря стало известно, что Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины депутата нижней палаты федерального собрания России Дениса Майданова, способствовавшего захвату части регионов Украины на Востоке.

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