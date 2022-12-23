Бил по жилым домам из танков и огнеметов "Солнцепек": пленного террориста "ЛНР" приговорили к 10 годам заключения
По материалам Службы безопасности Украины 10 лет за решеткой проведет боевик, штурмовавший Рубежное и Северодонецк
Об этом стало известно из telegram-канала СБУ.
"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного участника террористической организации "ЛНР", воевавшего против Украины", - говорится в сообщении.
Стало известно, что в начале полномасштабного вторжения он добровольно вступил в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора.
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В составе вражеских войск активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на территории Славяносербского района Луганщины.
"Кроме этого совместно с российскими захватчиками захватывал Рубежное и Северодонецк. Во время штурма украинских городов враг обстреливал жилые дома из танков, минометов и тяжелых огнеметных систем залпового огня "Солнцепек", - говорится в сообщении.
Сообщается, что боевик попал в плен к украинским защитникам во время боестолкновений на Луганском направлении в июне этого года. По материалам следователей СБУ суд назначил ему наказание в виде 10 лет тюрьмы.
По данным следствия, злоумышленником является житель временно оккупированного Суходольска, который в 2021 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований 2-го армейского корпуса ВС РФ. Там его назначили "оператором-наводчиком" вражеской бронетехники, в том числе российских БМП.
На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по:
▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
- 19 декабря СБУ задержала в Одесской области приспешницу армии России, которая рассылала сообщения и собирала средства для захватчиков в оккупированных районах Мариуполя и Херсонщины.
- 23 декабря стало известно, что Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины депутата нижней палаты федерального собрания России Дениса Майданова, способствовавшего захвату части регионов Украины на Востоке.
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