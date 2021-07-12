Бил по лицу и выстрелил: полковника полиции будут судить за нападение на егеря заповедника "Морской"

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

В августе 2018 полковник незаконно въехал на территорию Черноморского биосферного заповедника "Морской". Егерь изъял автомобиль полицейского.

Полковник проник в служебное помещение и ударил егеря рукояткой пистолета по голове, бил кулаком по лицу.

Затем полицейский выстрелил в потерпевшего, но не попал. Егерю удалось задержать полковника.

Полковник полиции обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и в незаконном проникновении в служебное помещение с применением насилия.



Ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.