Бил по лицу и выстрелил: полковника полиции будут судить за нападение на егеря заповедника "Морской"
Следователи ГБР завершили расследование в отношении начальника одного из управлений Нацполиции на Сумщине, который напал на егеря
Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
В августе 2018 полковник незаконно въехал на территорию Черноморского биосферного заповедника "Морской". Егерь изъял автомобиль полицейского.
Полковник проник в служебное помещение и ударил егеря рукояткой пистолета по голове, бил кулаком по лицу.
Затем полицейский выстрелил в потерпевшего, но не попал. Егерю удалось задержать полковника.
Полковник полиции обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и в незаконном проникновении в служебное помещение с применением насилия.
Ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
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