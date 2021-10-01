Бил и душил, требуя признания: подполковнику полиции в Харьковской области сообщили о подозрении в истязании
Работники ГБР сообщили о подозрении в истязании начальнику одного из отделов полиции в Харьковской области
Об этом сообщает пресс-служба бюро.
По данным следствия, работники полиции расследовали убийство.
Они нашли товарища умершего и решили назначить его виновным. Полицейские не имели доказательств.
Правоохранители зашли в дом 61-летнего мужчины. Они начали его бить и душить. Требовали признаться в убийстве. Далее одели наручники и отвезли в участок.
Более часа правоохранители били мужчину пластиковой бутылкой с водой по голове.
Заместитель начальника отдела полиции одел резиновые перчатки и начал сдавливать и оттягивать гениталии пострадавшему.
Чловик взял на себя вину.
Устанавливаются все работники, причастные к преступлению.
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