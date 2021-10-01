Бил и душил, требуя признания: подполковнику полиции в Харьковской области сообщили о подозрении в истязании

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

По данным следствия, работники полиции расследовали убийство.

Они нашли товарища умершего и решили назначить его виновным. Полицейские не имели доказательств.

Правоохранители зашли в дом 61-летнего мужчины. Они начали его бить и душить. Требовали признаться в убийстве. Далее одели наручники и отвезли в участок.

Более часа правоохранители били мужчину пластиковой бутылкой с водой по голове.

Заместитель начальника отдела полиции одел резиновые перчатки и начал сдавливать и оттягивать гениталии пострадавшему.

Чловик взял на себя вину.



Устанавливаются все работники, причастные к преступлению.