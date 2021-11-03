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Главная Криминал Бил активистов, подделал документы, врал следствию: в Киеве будут судить беркутовца, разгонявшего Майдан

Бил активистов, подделал документы, врал следствию: в Киеве будут судить беркутовца, разгонявшего Майдан

3 ноября, 2021 среда
23:04
Криминал Расстрел Майдана

Бывшего сотрудника "Беркута" будут судить за избиение активистов Революции Достоинства, подделку документов и ложные показания

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший сотрудник "Беркута" 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности превысил служебные полномочия и власть. Во исполнение явно преступного приказа по предварительному сговору с руководством и другими работниками подразделения милиции он применял насилие к гражданам и незаконно препятствовал проведению митингов", - говорится в сообщении.

Также следствие установило, что эксберкутовец внес ложные данные о том, что митингующие якобы совершали административные нарушения.

Кроме того, во время допроса он давал органу следствия ложные показания, чем создавал искусственные доказательства защиты.

Действия эксберкутовца квалифицировали по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору);
  • ч. 4 ст. 41 (выполнение явно преступного приказа);
  • ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собрания, митингов, походов и демонстраций);
  • ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа);
  • ч. 1 ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений);
  • ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).
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