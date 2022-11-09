Биатлонистка, выступавшая за сборную Украины, получила вид на жительство в России
Бывшая участница сборной Украины по биатлону Екатерина Бех получила вид на жительство в России
Об этом сообщают российские пропагандистские издания.
Екатерина Бех – уроженка России, однако в 2018 году биатлонистка приняла решение выступать за сборную Украины. После 24 февраля этого года Бех покинула Украину и уехала в Россию. Она была исключена из национальной сборной.
В августе Екатерина Бех вошла в состав сборной Московской области, а в сентябре выступила на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России.
Теперь у Бех есть вид на жительство в России. В течение трех месяцев он может стать гражданкой РФ.
- 26 февраля натурализованная украинская биатлонистка Екатерина Бех заявила, что по завершении карьеры, вероятно, будет жить в России.
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