Биатлонистка, выступавшая за сборную Украины, получила вид на жительство в России

Об этом сообщают российские пропагандистские издания.

Екатерина Бех – уроженка России, однако в 2018 году биатлонистка приняла решение выступать за сборную Украины. После 24 февраля этого года Бех покинула Украину и уехала в Россию. Она была исключена из национальной сборной.

В августе Екатерина Бех вошла в состав сборной Московской области, а в сентябре выступила на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России.

Теперь у Бех есть вид на жительство в России. В течение трех месяцев он может стать гражданкой РФ.

26 февраля натурализованная украинская биатлонистка Екатерина Бех заявила, что по завершении карьеры, вероятно, будет жить в России.

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