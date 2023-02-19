Биатлон: в Обергофе состоялась заключительная гонка ЧМ-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Право выступать в масс-старте, где соревнуются 30 сильнейших биатлонистов мира, получила лишь одна украинка - Юлия Джима. Однако олимпийская чемпионка-2014 в эстафете не смогла выйти на старт из-за простуды.

Победительницей последней гонки чемпионата мира стала Ханна Эберег из Швеции. Серебро завоевала норвежка Ингрид Ландмарк Тандервольд, бронзу - Жюлья Симон из Франции.

Для Эберг золото стало уже вторым в Обергофе. Она также победила в индивидуальной гонке на 15 км. Кроме того, шведка выиграла серебро в спринте и бронзу в эстафете.

Сборная Украины завершила ЧМ-2023 без медалей. Лучшим результатом нашей команды на чемпионате мира – 2023 оказалось пятое место Дмитрия Пидручного в спринте.

ЧМ-2023 по биатлону

Обергоф, Германия

19 февраля

Женщины. Масс-старт, 12.5 км

1. Ханна Эберг (Швеция) – 36.48,0 (2 штрафных круга)

2. Ингрид-Ландмарк Тандревольд (Норвегия) отставание 4,8(1)

3. Жюлья Симон (Франция) +20,8 (3)