Биатлон: в Обергофе состоялась заключительная гонка ЧМ-2023
В воскресенье, 19 октября, в последней гонке чемпионата мира по биатлону в Германии на дистанции 12,5 км победила шведка Ханна Эберг
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Право выступать в масс-старте, где соревнуются 30 сильнейших биатлонистов мира, получила лишь одна украинка - Юлия Джима. Однако олимпийская чемпионка-2014 в эстафете не смогла выйти на старт из-за простуды.
Победительницей последней гонки чемпионата мира стала Ханна Эберег из Швеции. Серебро завоевала норвежка Ингрид Ландмарк Тандервольд, бронзу - Жюлья Симон из Франции.
Для Эберг золото стало уже вторым в Обергофе. Она также победила в индивидуальной гонке на 15 км. Кроме того, шведка выиграла серебро в спринте и бронзу в эстафете.
Сборная Украины завершила ЧМ-2023 без медалей. Лучшим результатом нашей команды на чемпионате мира – 2023 оказалось пятое место Дмитрия Пидручного в спринте.
ЧМ-2023 по биатлону
Обергоф, Германия
19 февраля
Женщины. Масс-старт, 12.5 км
1. Ханна Эберг (Швеция) – 36.48,0 (2 штрафных круга)
2. Ингрид-Ландмарк Тандревольд (Норвегия) отставание 4,8(1)
3. Жюлья Симон (Франция) +20,8 (3)
- 19 февраля норвежец Йоханнес Тингнес Бё стал третьим в гонке с массовым стартом и не смог побить рекорд по количеству золотых медалей на одном чемпионате мира по биатлону.
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