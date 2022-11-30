Биатлон: украинки провалили стартовую гонку Кубка мира
Ни одна из украинок не финишировала в топ-50 индивидуальной гонки 1-го этапа Кубка мира по биатлону
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первый этап Кубка мира проходит в финском Контиолахте. Лучше всего дистанцию в 15 км прошла шведка Анна Эберг. Двухкратная олимпийская чемпионка ошиблась только один раз.
Серебро у норвежки Ингрид Тандреволл, норвежка ни разу не промахнулась, но пришла на финиш позже Эберг на 36,5 секунд. Лиза Витоцци – третья.
Лучший результат среди украинок показала Дарья Блашко, которая с двумя промахами финишировала 51-й, она отстала на 5,56 минуты.
Анна Кривонос – 74 место, а Елена Белосюк – 80.
Кубок мира
1-й этап. Контиолахти (Финляндия)
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км
30 ноября
1. Анна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) 43:53.8
2. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+0+0+0) +36.5
3. Лиза Витоцци (Италия, 1+0+0+0) +39.7
4. Ванесса Фогт (Германия, 0+0+0+0) +1:00.5
5. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+1) +1:11.9
...
51. Дарья Блашко (Украина, 1+0+0+1) +5:56.3
74. Анна Кривонос (Украина, 1+1+2+0) +8:08.2
80. Елена Белосюк (Украина, 0+2+0+2) +9.20.7
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