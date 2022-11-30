Биатлон: украинки провалили стартовую гонку Кубка мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первый этап Кубка мира проходит в финском Контиолахте. Лучше всего дистанцию в 15 км прошла шведка Анна Эберг. Двухкратная олимпийская чемпионка ошиблась только один раз.

Серебро у норвежки Ингрид Тандреволл, норвежка ни разу не промахнулась, но пришла на финиш позже Эберг на 36,5 секунд. Лиза Витоцци – третья.

Лучший результат среди украинок показала Дарья Блашко, которая с двумя промахами финишировала 51-й, она отстала на 5,56 минуты.

Анна Кривонос – 74 место, а Елена Белосюк – 80.

Кубок мира

1-й этап. Контиолахти (Финляндия)

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

30 ноября

1. Анна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) 43:53.8

2. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+0+0+0) +36.5

3. Лиза Витоцци (Италия, 1+0+0+0) +39.7

4. Ванесса Фогт (Германия, 0+0+0+0) +1:00.5

5. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+1) +1:11.9

...

51. Дарья Блашко (Украина, 1+0+0+1) +5:56.3

74. Анна Кривонос (Украина, 1+1+2+0) +8:08.2

80. Елена Белосюк (Украина, 0+2+0+2) +9.20.7

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29 ноября олимпийская чемпионка Вита Семеренко заявила, что информация о завершении ею карьеры не соответствует действительности.

В финском Контиолахте мужской индивидуальной гонкой на 20 км стартовал новый сезон Кубка мира по биатлону.

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