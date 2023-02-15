Биатлон: украинки провалили индивидуальную гонку на чемпионате мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 15 февраля, в немецком Обергофе состоялась женская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону.

Украину представили только три спортсменки. Анастасия Меркушина, которая должна была стартовать под 86-м номером, пропустила гонку.

Юлия Джима с 5 промахами показала 40-й результат и отстала от первого места на 5 мин и 45,5 сек. Любовь Кипяченкова с 8 промахами – 81-я, а Анна Кривонос – 84-я позиция и 6 промахов.

Победу одержала шведская биатлонистка Анна Эберг, прошедшая дистанцию за 43 минуты и 36,1 сек. с 1 промахом.

Чемпионат мира по биатлону

15 февраля

Женщины. Индивидуальная гонка

Обергоф, Германия

1. Анна Эберг (Швеция) 43:36,1 (1 промах)

2. Линн Перссон (Швеция) +10,3 (0)

3. Лиза Виттоцци (Италия) +28,0 (1)

...

40. Юлия Джима (Украина) +5:45,5 (5)

81. Любовь Кипяченкова (Украина) +12:28,3 (8)

84. Анна Кривонос (Украина) +13:17,3 (6)