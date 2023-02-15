Биатлон: украинки провалили индивидуальную гонку на чемпионате мира
Украинская биатлонистка Юлия Джима показала 40-й результат в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 15 февраля, в немецком Обергофе состоялась женская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону.
Украину представили только три спортсменки. Анастасия Меркушина, которая должна была стартовать под 86-м номером, пропустила гонку.
Юлия Джима с 5 промахами показала 40-й результат и отстала от первого места на 5 мин и 45,5 сек. Любовь Кипяченкова с 8 промахами – 81-я, а Анна Кривонос – 84-я позиция и 6 промахов.
Победу одержала шведская биатлонистка Анна Эберг, прошедшая дистанцию за 43 минуты и 36,1 сек. с 1 промахом.
Чемпионат мира по биатлону
15 февраля
Женщины. Индивидуальная гонка
Обергоф, Германия
1. Анна Эберг (Швеция) 43:36,1 (1 промах)
2. Линн Перссон (Швеция) +10,3 (0)
3. Лиза Виттоцци (Италия) +28,0 (1)
...
40. Юлия Джима (Украина) +5:45,5 (5)
81. Любовь Кипяченкова (Украина) +12:28,3 (8)
84. Анна Кривонос (Украина) +13:17,3 (6)
- 11 февраля украинец Дмитрий Пидручный финишировал пятым в спринте и показал лучший результат сборной Украины на чемпионате мира – 2023.
- 12 февраля Пидручный финишировал восьмым в гонке преследования, а Юлия Джима поднялась в гонке преследования с 29-й на 14-ю позицию.
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