Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Контиолахте (Финляндия) Дудченко неудачно выступил в спринте и стартовал в пасьюте 59-м. На четырех огневых рубежах украинец совершил лишь один промах и совершил наибольший прорыв среди всех участников гонки. Он финишировал 18-м и стал лучшим из представителей сборной Украины.

Победителем стал норвежец Йоханнес Бе, который был лучшим и в спринте. Вторым оказался его соотечественник Стурла Легрейд, третьим – француз Эмильен Жаклен.

Кубок мира

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

4 декабря

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 32.44.4 (3 штрафных круга)

2. Стурла Легрейд (Норвегия) – отставание 19,2 (2)

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 47,3 (2)

18. Антон Дудченко (Украина) – 2.45,8 (1)

34. Богдан Цымбал (Украина) – 3.44,7 (3)

40. Тарас Лесюк (Украина) – 3.55,7 (3)

42. Артем Прима (Украина) – 4.18,9 (5)

29 ноября в финском Контиолахте мужской индивидуальной гонкой на 20 км стартовал новый сезон Кубка мира.

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