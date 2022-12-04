Биатлон: Украинец совершил прорыв на 41 позицию в гонке на Кубке мира
На первом этапе Кубка мира в Контиолахте украинец Антон Дудченко поднялся с 59-й на 18-ю позицию в гонке преследования
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Контиолахте (Финляндия) Дудченко неудачно выступил в спринте и стартовал в пасьюте 59-м. На четырех огневых рубежах украинец совершил лишь один промах и совершил наибольший прорыв среди всех участников гонки. Он финишировал 18-м и стал лучшим из представителей сборной Украины.
Победителем стал норвежец Йоханнес Бе, который был лучшим и в спринте. Вторым оказался его соотечественник Стурла Легрейд, третьим – француз Эмильен Жаклен.
Кубок мира
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
4 декабря
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 32.44.4 (3 штрафных круга)
2. Стурла Легрейд (Норвегия) – отставание 19,2 (2)
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 47,3 (2)
18. Антон Дудченко (Украина) – 2.45,8 (1)
34. Богдан Цымбал (Украина) – 3.44,7 (3)
40. Тарас Лесюк (Украина) – 3.55,7 (3)
42. Артем Прима (Украина) – 4.18,9 (5)
- 29 ноября в финском Контиолахте мужской индивидуальной гонкой на 20 км стартовал новый сезон Кубка мира.
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