Биатлон: Украина завоевала первую в сезоне награду Кубка мира

На этапе Кубка мира в Обергофе (Германия) Тищенко и Блашко не заработали ни одного штрафного круга и использовали 12 запасных патронов. От победителей из России они отстали на 1 мин 2,6 сек и получили бронзу. Серебро досталось команде Австрии.

Медаль Тищенко и Блашко стала для сборной Украины первой в нынешнем сезоне.

Кубок мира

5-й этап

Обергоф (Германия)

Смешанная одиночная эстафета

1. Россия - 41.37,1 (1 штрафной круг +12 запасных патронов)

2. Австрия - отставание 41,5 (1+13)

3. Украина +1.03,6 (0+12)