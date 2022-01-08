Биатлон: Украина завоевала первую в сезоне награду Кубка мира
Артем Тищенко и Дарья Блашко принесли Украине в смешанной одиночной эстафете первую в сезоне медаль Кубка мира
На этапе Кубка мира в Обергофе (Германия) Тищенко и Блашко не заработали ни одного штрафного круга и использовали 12 запасных патронов. От победителей из России они отстали на 1 мин 2,6 сек и получили бронзу. Серебро досталось команде Австрии.
Медаль Тищенко и Блашко стала для сборной Украины первой в нынешнем сезоне.
Кубок мира
5-й этап
Обергоф (Германия)
Смешанная одиночная эстафета
1. Россия - 41.37,1 (1 штрафной круг +12 запасных патронов)
2. Австрия - отставание 41,5 (1+13)
3. Украина +1.03,6 (0+12)
- Напомним, 11 декабря 2021 года женская сборная Украины финишировала 5-й в эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Австрии.
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