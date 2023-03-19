Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинцы досрочно завершили сезон 2022/23, поскольку не квалифицировались в мужскую и женскую гонку с массовым стартом, которыми 19 марта завершится заключительный этап Кубка мира в норвежском Голменколлене.

Таким образом, сборная Украины впервые за все время участия в Кубке мира и чемпионах мира, в которых она соревнуется с 1992 года, не смогла завоевать ни одной медали за сезон.

Лучшим результатом украинцев в нынешнем сезоне оказалось пятое место Дмитрия Пидручного в спринте на чемпионате мира в немецком Обергофе.