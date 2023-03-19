Биатлон: Украина впервые завершила сезон без медали Кубка мира
Сборная Украины по биатлону впервые в истории не смогла получить ни одной медали Кубка мира в течение сезона
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинцы досрочно завершили сезон 2022/23, поскольку не квалифицировались в мужскую и женскую гонку с массовым стартом, которыми 19 марта завершится заключительный этап Кубка мира в норвежском Голменколлене.
Таким образом, сборная Украины впервые за все время участия в Кубке мира и чемпионах мира, в которых она соревнуется с 1992 года, не смогла завоевать ни одной медали за сезон.
Лучшим результатом украинцев в нынешнем сезоне оказалось пятое место Дмитрия Пидручного в спринте на чемпионате мира в немецком Обергофе.
- 11 февраля украинец Дмитрий Пидручный финишировал пятым в спринте и показал лучший результат сборной Украины на чемпионате мира – 2023.
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