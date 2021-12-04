Биатлон: Украина показала лучший результат сезона в первой эстафете Кубка мира
На втором этапе Кубка мира по биатлону мужская сборная Украины финишировала на пятом месте в эстафете
Об этом сообщает Еспрессо.TV.
В Эстерсунде (Швеция) в первой классической эстафете сезона за сборную Украины выступали
Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.
Они заработали один штрафной круг и использовали шесть запасных патронов. От победителей из Норвегии украинцы отстали 1 мин. 28,5 сек. и финишировали пятыми. Серебро получили французы, бронзу – россияне.
Пятое место стало для украинских биатлонистов лучшим в нынешнем сезоне.
Кубок мира
2-й этап
Эстерсунд (Швеция)
Мужчины
Эстафета 4х7,5 км
1. Норвегия – 1:14.09,3 (0 штрафных кругов + 4 запасных патрона)
2. Франция – отставание 11,2 (0+8)
3. Россия +45,9 (1+9)
… 5. Украина +1.28,5 (1+6)
- Напомним, 3 декабря сборная Украины выиграла бронзовую медаль в командных соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Финляндии.
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