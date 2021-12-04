Биатлон: Украина показала лучший результат сезона в первой эстафете Кубка мира

Об этом сообщает Еспрессо.TV.

В Эстерсунде (Швеция) в первой классической эстафете сезона за сборную Украины выступали

Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

Они заработали один штрафной круг и использовали шесть запасных патронов. От победителей из Норвегии украинцы отстали 1 мин. 28,5 сек. и финишировали пятыми. Серебро получили французы, бронзу – россияне.

Пятое место стало для украинских биатлонистов лучшим в нынешнем сезоне.

Кубок мира

2-й этап

Эстерсунд (Швеция)

Мужчины

Эстафета 4х7,5 км

1. Норвегия – 1:14.09,3 (0 штрафных кругов + 4 запасных патрона)

2. Франция – отставание 11,2 (0+8)

3. Россия +45,9 (1+9)

… 5. Украина +1.28,5 (1+6)