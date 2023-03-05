Биатлон: Украина на последней стрельбе потеряла бронзу Кубка мира в эстафете

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За сборную Украины в смешанной эстафете в Нове Место (Чехия) выступали Елена Белосюк, Юлия Джима, Артем Прима и Антон Дудченко.

Украина оказалась среди лидеров на втором этапе, когда Джима передала эстафету Прими третьей. Украинскому биатлонисту удалось удержаться в тройке лучших перед решающим этапом.

Однако Дудченко не смог удержаться среди призеров. Он заработал на последней стрельбе штрафной круг и финишировал шестым. Золото получила Франция, серебро – Швеция, бронзу – Норвегия.

Лучшим результатом сборной Украины в нынешнем сезоне остается пятое место Дмитрия Пидручного в спринте на чемпионате мира.

Кубок мира

Нове Место (Чехия)

Смешанная естафета

1. Франция – 1.06.32,3 (0 штрафных кругов + 7 запасных патронов)

2. Швеция – отставание +33,6 (0+18)

3. Норвегия +38,3 (0+16)

6. Украина +1.35,5 (1+8)