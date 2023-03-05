Биатлон: Украина на последней стрельбе потеряла бронзу Кубка мира в эстафете
Сборная Украины стала шестой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове Место
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За сборную Украины в смешанной эстафете в Нове Место (Чехия) выступали Елена Белосюк, Юлия Джима, Артем Прима и Антон Дудченко.
Украина оказалась среди лидеров на втором этапе, когда Джима передала эстафету Прими третьей. Украинскому биатлонисту удалось удержаться в тройке лучших перед решающим этапом.
Однако Дудченко не смог удержаться среди призеров. Он заработал на последней стрельбе штрафной круг и финишировал шестым. Золото получила Франция, серебро – Швеция, бронзу – Норвегия.
Лучшим результатом сборной Украины в нынешнем сезоне остается пятое место Дмитрия Пидручного в спринте на чемпионате мира.
Кубок мира
Нове Место (Чехия)
Смешанная естафета
1. Франция – 1.06.32,3 (0 штрафных кругов + 7 запасных патронов)
2. Швеция – отставание +33,6 (0+18)
3. Норвегия +38,3 (0+16)
6. Украина +1.35,5 (1+8)
- 11 февраля украинец Дмитрий Пидручный финишировал пятым в спринте и показал лучший результат сборной Украины на чемпионате мира – 2023.
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