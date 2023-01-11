Биатлон: трое украинцев финишировали в топ-30 индивидуальной гонки в Рупольдинге
В рамках 5-го этапа Кубка мира состоялась индивидуальная гонка на 20 км, где сразу трое украинских биатлонистов финишировали в топ-30
Об этом сообщает Еспресо. ТВ.
Сегодня, 11 января, прошла индивидуальная гонка на 20 км среди мужчин. Украину презентовали Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Денис Насыко.
Сразу трое украинцев финишировали в тридцатке лучших. Лидером среди наших спортсменов стал Денис Насыко, не закрывший одну мишень и отставший от первого места на 3 минуты и 30 секунд.
Победу одержал норвежец Йоханнес Бьо, второе место занял Ветле Кристиансен, а третьим финишировал словенец Яков Фак.
5-й этап Кубка мира по биатлону проходит в немецком Рупольдинге.
Кубок мира
Индивидуальная гонка. Мужчины
11 января
1. Йоханнес Бьо (1+0+0+1)
2. Ветле Кристиансен (0+0+0+1) +9.9
3. Яков Фак (0+0+0+0) +29.9
...
26. Денис Насыко (0+1+0+0) +3.32.1
28. Артем Тищенко (0+1+0+0) +3.45.1
29. Тарас Лесюк (0+0+0+1) +3.51.5
34. Богдан Цымбал (0+0+0+2) +4.08.8
46. Руслан Ткаленко (0+2+0+1) +5.11.2
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