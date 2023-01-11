Биатлон: трое украинцев финишировали в топ-30 индивидуальной гонки в Рупольдинге

Об этом сообщает Еспресо. ТВ.

Сегодня, 11 января, прошла индивидуальная гонка на 20 км среди мужчин. Украину презентовали Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Денис Насыко.

Сразу трое украинцев финишировали в тридцатке лучших. Лидером среди наших спортсменов стал Денис Насыко, не закрывший одну мишень и отставший от первого места на 3 минуты и 30 секунд.

Победу одержал норвежец Йоханнес Бьо, второе место занял Ветле Кристиансен, а третьим финишировал словенец Яков Фак.

5-й этап Кубка мира по биатлону проходит в немецком Рупольдинге.

Кубок мира

Индивидуальная гонка. Мужчины

11 января

1. Йоханнес Бьо (1+0+0+1)

2. Ветле Кристиансен (0+0+0+1) +9.9

3. Яков Фак (0+0+0+0) +29.9

...

26. Денис Насыко (0+1+0+0) +3.32.1

28. Артем Тищенко (0+1+0+0) +3.45.1

29. Тарас Лесюк (0+0+0+1) +3.51.5

34. Богдан Цымбал (0+0+0+2) +4.08.8

46. Руслан Ткаленко (0+2+0+1) +5.11.2

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb