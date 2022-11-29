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Биатлон: состоялась первая гонка Кубка мира в новом сезоне

29 ноября, 2022 вторник
16:25
Спорт

В финском Контиолахти мужской индивидуальной гонкой на 20 км стартовал новый сезон Кубка мира по биатлону

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Стартовую гонку сезона выиграл швед Мартин Понсилуома, преодолевший дистанцию 20 км за 49 мин. 36,5 сек. Серебряный призер Никлас Хартвег из Канады стрелял без промахов, но отстал от победителя на 37,2 сек. Бронзу выиграл Давид Цобель из Германии.

Лучшим из украинцев стал Антон Дудченко, с 3 штрафными минутами проигравший биатлонисту из Швеции 4 мин 17,8 сек.

Кубок мира

1-й этап

Контиолахти (Швеция)

29 ноября

Мужчины

Индивидуальная гонка, 20 км

1. Мартин Понсилуома (Швеция) 49:36,5 91 штрафная минута)

2. Никлас Хартвег (Канада) отставание - 37,2 (0)

3. Давид Цобель (Германия) – 59,3 (0)

30. Антон Дудченко (Украина) – 4.17,8 (3)

31. Богдан Цымбал (Украина) – 4.31,5 (2)

40. Тарас Лесюк (Украина) – 5.02,2 (2)

64. Денис Насыко (Украина) – 6.53,4 (3)

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