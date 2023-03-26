Биатлон: Сборная Украины после наихудшего сезона в истории уволила тренера
Александр Кравченко покинул пост старшего тренера женской сборной Украины по биатлону
Об этом президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько заявил в комментарии Общественное.Спорт.
По его словам, словак Юрай Санитра продолжит тренировать мужскую сборную, а Александр Кравченко покинет женскую команду после того, как Украина впервые в своей истории не завоевала ни одной медали Кубка мира и чемпионата мира.
"Если мы говорим о мужской сборной, то Юрай Санитра продолжит работу. Мы ему доверяем в той методике, по которой он работает. Многие молодые спортсмены явно выросли – это важно", - сказал Крулько.
Он отказался называть имя нового тренера женской команды и сообщил, что это будет украинский специалист.
"Что касается женской команды, то у нас будет новый тренерский штаб. Но фамилии мы объявим после заседания тренерского совета и президиума Федерации биатлона Украины, который должен эти решения утвердить. В женской команде планируется омоложение состава, и в отношении тренеров будут изменения. Это будут отечественные специалисты. Президиум ФБУ должен состояться в первой половине апреля", - рассказал Крулько.
Сборная Украины впервые за все время участия в Кубке мира и чемпионатах мира, в которых она соревнуется с 1992 года, не смогла завоевать за сезон ни одной медали.
Лучшим результатом украинцев в сезоне 2022/23 оказалось пятое место Дмитрия Пидручного в спринте на чемпионате мира в немецком Обергофе.
- 19 марта стало известно, что сборная Украины по биатлону впервые в истории не смогла завоевать ни одной медали Кубка мира в течение сезона.
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