Биатлон: сборная Украины показала лучший результат сезона в эстафете

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Хохфильцене на дистанции 4х6 км Ирина Петренко, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Белосюк не заработали ни одного штрафного круга и использовали 13 запасных патронов. От победительниц из Швеции украинки отстали на 1 мин 33 сек и показали свой лучший результат сезона в женской эстафете.

Серебро получили россиянки, бронзу - француженки.

Кубок мира

3-й этап

Хохфильцен (Австрия)

11 декабря

Женщины

Эстафета, 4х6 км

1. Швеция (1+8) 1.13.52,5 (1 штрафной круг + 8 запасных патронов)

2. Россия - отставание 29,1 (0+10)

3. Франция +59,2 (0+14)

… 5. Украина +1:33,0 (0+13)