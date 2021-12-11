Биатлон: сборная Украины показала лучший результат сезона в эстафете
Женская сборная Украины финишировала 5-й на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Австрии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Хохфильцене на дистанции 4х6 км Ирина Петренко, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Белосюк не заработали ни одного штрафного круга и использовали 13 запасных патронов. От победительниц из Швеции украинки отстали на 1 мин 33 сек и показали свой лучший результат сезона в женской эстафете.
Серебро получили россиянки, бронзу - француженки.
Кубок мира
3-й этап
Хохфильцен (Австрия)
11 декабря
Женщины
Эстафета, 4х6 км
1. Швеция (1+8) 1.13.52,5 (1 штрафной круг + 8 запасных патронов)
2. Россия - отставание 29,1 (0+10)
3. Франция +59,2 (0+14)
… 5. Украина +1:33,0 (0+13)
- Напомним, 4 декабря на втором этапе Кубка мира по биатлону мужская сборная Украины финишировала на пятом месте в эстафете.
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