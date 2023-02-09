Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Биатлон: Сборная Украины назвала состав на женский спринт на ЧМ-2023

Биатлон: Сборная Украины назвала состав на женский спринт на ЧМ-2023

9 февраля, 2023 четверг
18:53
Спорт

Сборная Украины назвала состав на женскую спринтерскую гонку на чемпионате мира в Обергофе

Об этом сообщает Суспильное.Спорт.

В гонке на 7,5 км за сборную Украины выступят Елена Белосюк, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина и Юлия Джима. Вне заявки остались Анна Кривонос и Любовь Кипяченкова.

Вторая гонка чемпионата мира в Германии состоится 10 февраля и начнется в 15:30.

Чемпионат мира начался в Обергофе 8 февраля смешаной эстафетой, в которой сборная Украины финишировала десятой. Золото получила Норвегия, серебро – Италия, бронзу – Франция.

Читайте также:
обстріл ракета
8 февраля, 2023 среда
Россия ударила двумя ракетами по Черниговщине. Два человека погибли
путін путлер
8 февраля, 2023 среда
Путин втянул себя в войну на истощение, – военный эксперт Самусь
7 февраля, 2023 вторник
Путин накапливает ракеты, чтобы ударами по мостам и железной дороге поразить эшелоны с переданным Украине оружием, - военный эксперт Селезнев
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.58
    Покупка 39.58
    Продажа 40.25
  • EUR
    Покупка 41.98
    Продажа 42.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
9 февраля
20:25
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:02
Обновлено
В Киеве прогремел взрыв на бывшем заводе, погибли четыре человека, еще пятеро ранены
20:02
OPINION
"Владимирский централ" как новый гимн России
20:00
Обзор
Победные новости 351-го дня войны: 36 зенитно-ракетных комплексов от Литвы, сбитый вражеский беспилотник и демонтированный Ватутин
19:27
Мины калибра 120 мм: Укроборонпром впервые начал производить боеприпасы со страной-членом НАТО
19:04
Оккупанты готовятся к освобождению Крыма и объявили высокий уровень угрозы, - разведка
18:24
"Помогут успешно бороться с дронами": Литва передаст Украине 36 зениток
18:19
Джошуа победил следующего соперника в первой дуэли взглядов
18:19
Укрпочта представила марку "Воины света. Воины добра", посвященную украинским коммунальщикам. Предзаказ открыт
18:17
Коррупцию в украинском правительстве видит весь мир, – Николай Княжицкий
18:07
OPINION
Мариинский парк – забытая большинством братская могила
18:06
Эксклюзив
Украина в оптимистическом варианте получит западную авиацию во втором полугодии, - нардеп Вениславский
18:00
В 2022 году в Минобороны и ВСУ внутренний аудит разоблачил злоупотребления 621 чиновника
17:58
В Киеве переименовали проспект и площадь Победы, в целом дерусифицировано 31 название
17:53
Резников оценил шансы россиян захватить Одессу с моря или суши
17:34
Медведев рассказал, каким будет ответ РФ на поставку танков Украине
17:26
Иран модифицировал свои "шахеды", чтобы те наносили больше вреда инфраструктуре Украины, - CNN
17:20
хакер
Великобритания и США ввели санкции против семи киберпреступников из РФ
17:13
Украина нарушает хартию, а россияне и белорусы - дискриминированы: президент МОК написал письмо о бойкоте Олимпиады-2024
17:04
Дебаты по истребителям для Украины должны проходить за закрытыми дверями, - Рютте
16:53
Украина двигается к ЕС поразительными темпами, - президент Еврокомиссии
16:53
Российские оккупанты оборудовали в Мелитополе пять пыточных для гражданских, - мэр
16:29
Александр Гвоздик
Украинский чемпион рассказал, почему решил вернуться в ринг после продолжительного перерыва
16:28
Украина может стать первым покупателем новейшего германского танка. Переговоры продолжаются, - директор концерна Rheinmetall
16:26
Десятый пакет санкций ЕС заденет не только лидеров РФ, но и пропагандистов, - фон дер Ляен
16:19
Эксклюзив
Мишель о поддержке Украины: "Следующие недели будут решающими, нам нужно оставаться сплоченными"
16:09
Свитолина изменила планы возвращения на корт после рождения ребенка
16:08
OPINION
Гвозди в космосе. Российская пропаганда скатилась к бреду
16:07
Обновлено
"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей решен". Ермак анонсировал хорошие новости для Украины
16:04
Зеленский призвал ЕС ввести санкции против ракетной и дроновой промышленности РФ
15:56
Россияне обстреляли Марганец на Днепропетровщине: пострадали две женщины и 12-летняя девочка
15:51
Зеленский: услышал о готовности предоставить нам самолеты от нескольких лидеров государств ЕС
15:50
Россияне уничтожили исторический центр Мариуполя, - городской совет
15:41
В Киеве демонтировали памятник советскому генералу Ватутину
15:36
Эксклюзив
Гуменюк: Силы обороны работают над блокировкой поставок вооружения россиянами через Крымский мост
15:23
СБУ разоблачила украинскую корпорацию, финансировавшую "фонд" террориста Дениса Пушилина
15:08
У России отобрали чемпионат мира по водным видам спорта
15:03
Португалия заявила, что не будет передавать Украине истребители
14:57
Эксклюзив
Саакашвили – это военнопленный, было бы целесообразно попытаться его обменять, – основатель Грузинского легиона
14:37
Алексей Данилов
Украина ни у кого не будет спрашивать разрешения на использование собственного оружия для ударов по РФ, - Данилов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV