Биатлон: Сборная Украины назвала состав на женский спринт на ЧМ-2023
Сборная Украины назвала состав на женскую спринтерскую гонку на чемпионате мира в Обергофе
Об этом сообщает Суспильное.Спорт.
В гонке на 7,5 км за сборную Украины выступят Елена Белосюк, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина и Юлия Джима. Вне заявки остались Анна Кривонос и Любовь Кипяченкова.
Вторая гонка чемпионата мира в Германии состоится 10 февраля и начнется в 15:30.
Чемпионат мира начался в Обергофе 8 февраля смешаной эстафетой, в которой сборная Украины финишировала десятой. Золото получила Норвегия, серебро – Италия, бронзу – Франция.
- 20 января сборная Украины назвала состав на чемпионат мира-2023, который 8 февраля стартует в Обергофе.
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