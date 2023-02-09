Биатлон: Сборная Украины назвала состав на женский спринт на ЧМ-2023

Об этом сообщает Суспильное.Спорт.

В гонке на 7,5 км за сборную Украины выступят Елена Белосюк, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина и Юлия Джима. Вне заявки остались Анна Кривонос и Любовь Кипяченкова.

Вторая гонка чемпионата мира в Германии состоится 10 февраля и начнется в 15:30.

Чемпионат мира начался в Обергофе 8 февраля смешаной эстафетой, в которой сборная Украины финишировала десятой. Золото получила Норвегия, серебро – Италия, бронзу – Франция.