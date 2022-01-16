Биатлон: Сборная Украины назвала состав на Олимпиаду-2022
На Олимпийских играх в Пекине за мужскую сборную Украины по биатлону выступят Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал и Артем Тищенко
Об этом сообщает Суспильне:Спорт.
По словам президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, пятым участником Олимпиады-2022 от нашей мужской сборной станет Артем Тищенко, который присоединится к Дмитрию Подручному, Артему Приме, Антону Дудченко и Богдану Цымбалу.
"Тищенко поедет пятым. Четверка известна, там нет никаких вариантов, поэтому таким составом будем ехать. Разве что если что-нибудь случится - замена будет по ходу. До 1 февраля еще можно производить замену в случае болезни", - сказал Брынзак.
Для Тищенко Олимпиада станет второй в карьере. В нынешнем сезоне он вместе с Дарьей Блашко выиграл бронзу в одиночной смешанной эстафете и принес Украине единственную медаль Кубка мира.
Прима и Пидручный также выступят на Олимпийских играх во второй раз, Дудченко и Цымбал дебютируют на Играх.
- Напомним, 8 января Артем Тищенко и Дарья Блашко принесли Украине в смешанной одиночной эстафете первую в сезоне медаль Кубка мира.
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