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Биатлон: Рекордсменка чемпионатов мира объявила о завершении карьеры

15 мартa, 2023 среда
07:36
Спорт

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройзеланд заявила, что завершает карьеру после финиша нынешнего сезона

Об этом Олсбю Ройзеланд написала в Instagram.

По ее словам, на заключительном этапе Кубка мира-2022/23 в норвежском Холменколлене, который состоится с 16 по 19 марта, она в последний раз выйдет на старт.

"Все хорошее когда-то заканчивается. По крайней мере, мои биатлонные дни подходят к концу. Гонки в Холменколлене в ближайшие выходные станут последними для меня. Это решение было принято не вчера. Я думала об этом давно и чувствовала это в течение всего сезона. Я считаю, что время пришло" , – заявила Олсбю Ройзеланд.

32-летняя Марте Олсбю Ройзеланд является 13-кратной чемпионкой мира и рекордсменкой по количеству золотых наград ЧМ среди женщин. Норвежка такое является трехкратной олимпийской чемпионкой и обладательницей Кубка мира-2021/22.

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