Биатлон: расписание 2-го этапа Кубка мира
Сегодня, 8 декабря, стартует 2-й этап Кубка мира по биатлону
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Кубок мира
2-й этап. Хохфильцен, Австрия
8 декабря
14:10 Спринт 7,5 км, женщины
9 декабря
13:45 Спринт 10 км, мужчины
10 декабря
11:30 Гонка преследования 10 км, женщины
13:40 Эстафета 4х7.5 км, мужчины
11 декабря
11:30 Эстафета 4х6 км, женщины
14:15 Гонка преследования 12.5 км, мужчины
Транслятор – "Общественное Спорт"
- 29 ноября в финском Контиолахти мужской индивидуальной гонкой на 20 км стартовал новый сезон Кубка мира.
- На первом этапе Кубка мира в Контиолахти украинец Антон Дудченко поднялся с 59-й на 18-ю позицию в гонке преследования.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.55
Покупка 39.55Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 40.73Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное