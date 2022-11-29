Биатлон: расписание 1-го этапа Кубка мира
Во вторник, 29 ноября, стартует 1-й этап Кубка мира по биатлону
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Среди женщин на Кубок мира поехали Юлия Джима, Елена Белосюк, Дарья Блашко, Анна Кривонос и Ирина Петренко.
В заявке мужской команды нашлось место для Дмитрия Пидручного, Артема Примы, Богдана Цымбала, Антона Дудченко, Дениса Насыко и Тараса Лесюка.
1-й этап Кубка мира стартует уже во вторник, 29 ноября, в финском Контиолахте. В этот день состоится индивидуальная гонка у мужчин (20 км).
Этап в Контиолахте продлится до 4 декабря. Уже через четыре дня после того в австрийском Гохфильцене стартует второй этап сезона.
Кубок мира
1-й этап. Контиолахти, Финляндия
29 ноября
13:15 Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины
30 ноября
13:15 Индивидуальная гонка 15 км, Женщины
1 декабря
11:00 Эстафета 4х7.5 км, Мужчины
13:35 Эстафета 4х6 км, Женщины
3 декабря
10:45 Спринт 10 км, Мужчины
13:45 Спринт 7.5 км, Женщины
4 декабря
12:15 Гонка преследования 12.5 км, Мужчины
14:15 Гонка преследования 10 км, Женщины
Транслятор – "Общественное Спорт"
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