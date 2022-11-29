Биатлон: расписание 1-го этапа Кубка мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Среди женщин на Кубок мира поехали Юлия Джима, Елена Белосюк, Дарья Блашко, Анна Кривонос и Ирина Петренко.

В заявке мужской команды нашлось место для Дмитрия Пидручного, Артема Примы, Богдана Цымбала, Антона Дудченко, Дениса Насыко и Тараса Лесюка.

1-й этап Кубка мира стартует уже во вторник, 29 ноября, в финском Контиолахте. В этот день состоится индивидуальная гонка у мужчин (20 км).

Этап в Контиолахте продлится до 4 декабря. Уже через четыре дня после того в австрийском Гохфильцене стартует второй этап сезона.

Кубок мира

1-й этап. Контиолахти, Финляндия

29 ноября

13:15 Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины

30 ноября

13:15 Индивидуальная гонка 15 км, Женщины

1 декабря

11:00 Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

13:35 Эстафета 4х6 км, Женщины

3 декабря

10:45 Спринт 10 км, Мужчины

13:45 Спринт 7.5 км, Женщины

4 декабря

12:15 Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

14:15 Гонка преследования 10 км, Женщины

Транслятор – "Общественное Спорт"

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