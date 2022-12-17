Об этом сообщает Еспресо.TV.

17 декабря в Анси (Франция) Прима начал гонку преследования 18-м. Украинец заработал один штрафной круг и четыре огневых рубежа и сумел подняться на десятую позицию. Этот результат оказался самым лучшим для сборной Украины в личных соревнованиях на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне.

Все медали достались представителям Норвегии. Победил Стурла Легрейд, серебро получил Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия), бронзу – Йоганеэс Бьо.

Кубок мира

3-й этап

Анси, Франция

Мужчины

Гонка преследования, 12,5 км

1. Стурла Легрейд (Норвегия) – 29.44,1 (3 штрафных круга)

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – отставание 24,6 (0)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) – 35,8 (2)

10. Артем Прима (Украина) – 1.21, 2 (1)

31. Антон Дудченко (Украина) – 3.22,3 (5)

35. Богдан Цымбал (Украина) – 3.52,5 (1)

4 декабря на первом этапе Кубка мира в Контиолахте украинец Антон Дудченко поднялся с 59-й на 18-ю позицию в гонке преследования.

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