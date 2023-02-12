Биатлон: Пидручный во второй подряд гонке на ЧМ финишировал в топ-10
В воскресенье, 12 февраля, украинец Дмитрий Пидручный финишировал восьмым в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В воскресенье, 12 февраля, на чемпионате мира в Обергофе прошла мужская гонка преследования. Дмитрий Пидручный продемонстрировал в спринте лучший результат сборной Украины в сезоне и шел на дистанцию 12,5 км пятым. От чемпиона мира Йоханнеса Тингнеса Бьо из Норвегии украинец отставал на 53 сек.
Пидручный допустил два промаха на третьем огневом рубеже и скатился на восьмую позицию. Его результат снова оказался лучшим среди представителей сборной Украины.
Третье подряд золото на ЧМ-2023 получил Йоаганнес Тингнес Бьо, также победивший в составе сборной Норвегии в смешанной эстафете. Серебро выиграл норвежец Стурла Гольм Легрейд, бронзу получил швед Себастьян Самуэльсон.
Чемпионат мира - 2023
Обергоф, Германия
12 февраля
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Йоханнес Тингнес Бьо (Норвегия) – 33.34,5 (0 штрафных кругов)
2. Стурла Гольм Легрейд (Норвегия) – отставание +1.11,2 (0)
3. Себастьян Самуэльсон (Швеция) +1.54,1 (2)
8. Дмитрий Пидручный (Украина) +2.52,0 (2)
20. Антон Дудченко (Украина) +3.59,2 (2)
39. Артем Прима (Украина) +5.35,9 (4)
40. Богдан Цымбал (Украина) +5.38,8 (4)
- 11 февраля украинец Дмитрий Пидручный финишировал пятым в спринте и показал лучший результат сборной Украины на чемпионате мира – 2023 по биатлону.
- 12 февраля украинка Юлия Джима поднялась в гонке преследования с 29-й на 14-ю позицию.
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