Биатлон: Пидручный во второй подряд гонке на ЧМ финишировал в топ-10

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В воскресенье, 12 февраля, на чемпионате мира в Обергофе прошла мужская гонка преследования. Дмитрий Пидручный продемонстрировал в спринте лучший результат сборной Украины в сезоне и шел на дистанцию 12,5 км пятым. От чемпиона мира Йоханнеса Тингнеса Бьо из Норвегии украинец отставал на 53 сек.

Пидручный допустил два промаха на третьем огневом рубеже и скатился на восьмую позицию. Его результат снова оказался лучшим среди представителей сборной Украины.

Третье подряд золото на ЧМ-2023 получил Йоаганнес Тингнес Бьо, также победивший в составе сборной Норвегии в смешанной эстафете. Серебро выиграл норвежец Стурла Гольм Легрейд, бронзу получил швед Себастьян Самуэльсон.

Чемпионат мира - 2023

Обергоф, Германия

12 февраля

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Тингнес Бьо (Норвегия) – 33.34,5 (0 штрафных кругов)

2. Стурла Гольм Легрейд (Норвегия) – отставание +1.11,2 (0)

3. Себастьян Самуэльсон (Швеция) +1.54,1 (2)

8. Дмитрий Пидручный (Украина) +2.52,0 (2)

20. Антон Дудченко (Украина) +3.59,2 (2)

39. Артем Прима (Украина) +5.35,9 (4)

40. Богдан Цымбал (Украина) +5.38,8 (4)