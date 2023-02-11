Биатлон: Пидручный остановился в двух шагах от медали на ЧМ в спринте
Украинец Дмитрий Пидручный финишировал пятым в спринте и показал лучший результат сборной Украины на чемпионате мира-2022 по биатлону
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В субботу, 11 февраля, в Обрегофе, Пидручный не допустил ни одного промаха и занял четвертое место. От победителя – норвежца Йоханнеса Тингнесса Бе – украинец отстал на 53,4 сек. Серебро и бронзу также завоевали представители Норвегии - Тарьей Бьо и Стурла Гольм Легрейд.
Для сборной Украины результат Пидручного оказался лучшим на ЧМ-2023.
10 февраля сильнейшей из украинок в спринте на 7,5 км стала Юлия Джима, занявшая 29-е место. 8 февраля в смешанной эстафете сборная Украины финишировала 10-й.
Чемпионат мира продлится 12 февраля мужской и женской гонками преследования.
Чемпионат мира-2023
Мужчины
Спринт, 10 км
Обрегоф, Германия
11 февраля
1. Йоханнес Тингнесс Бьо (Норвегия) 23.21,7 (1 штрафной круг)
2. Тарьей Бьо (Норвегия) – отставание +14,8 (0)
3. Стурла Гольм Легрейд (Норвегия) + 39,9(1)
5. Дмитрий Пидручный (Украина) + 53,4 (0)
21. Антон Дудченко (Украина) +1.53,7 (1)
29. Богдан Цымбал (Украина) +2.08,4 (1)
42. Артем Прима (Украина) +2.37,1 (2)
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