Об этом сообщает Федерация биатлона Украины в telegram .

Джиму решили снять с последнего старта ЧМ в Германии из-за простуды. Ранее она по этой причине пропустила в Обергофе эстафету.

Олимпийская чемпионка-2014 была единственной представительницей Украины, получившей право выступить в масс-старте, где соревнуются 30 сильнейших биатлонисток мира.

Гонка на 12,5 км начнется в 16.15. В 13:30 на дистанцию 15 км в Обергофе выйдут мужчины. Украину будут представлять Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.