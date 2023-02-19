Биатлон: Олимпийская чемпионка с Украины снялась с последней гонки ЧМ-2023
Украинка Юлия Джима пропустит гонку с массовым стартом на чемпионате мира – 2023 по биатлону
Об этом сообщает Федерация биатлона Украины в telegram .
Джиму решили снять с последнего старта ЧМ в Германии из-за простуды. Ранее она по этой причине пропустила в Обергофе эстафету.
Олимпийская чемпионка-2014 была единственной представительницей Украины, получившей право выступить в масс-старте, где соревнуются 30 сильнейших биатлонисток мира.
Гонка на 12,5 км начнется в 16.15. В 13:30 на дистанцию 15 км в Обергофе выйдут мужчины. Украину будут представлять Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.
- 18 февраля на чемпионате мира сборная Франции победила в борьбе за золото в эстафете Норвегию, а Украина из-за неудачной стрельбы заняла 13 место.
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