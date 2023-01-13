Биатлон: мужская сборная Украины финишировала 6-й в эстафете. Это лучший показатель сезона
В рамках 5 этапа Кубка мира состоялась мужская эстафета, где сборная Украины финишировала на 6-й позиции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинскую сборную в эстафете представили Артем Прима, Денис Насыко, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Украинцы финишировали на 6-й позиции. Наши спортсмены использовали 7 запасных патронов.
Победу в эстафете одержала команда Норвегии. Они прошли дистанцию за 1 час 10 минут и 51,4 сек. На счету скандинавов 1 штрафной круг.
Сегодняшний результат – лучший украинской команды в текущем сезоне. Эстафету в Контиолахте Украина завершила 9-ю, в Хохфильцене – 12-ю.
Кубок мира
Эстафета. Мужчины
13 января
1. Норвегия (1 штрафной круг + 7 запасных патронов) 1:10:51,4
2. Германия (0+4)+20,1
3. Франция (1+7) +55,6
4. Швеция (1+15) +1:49,3
5. Италия (0+10) +1:56,8
6. Украина (0+7) +2:06,8
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