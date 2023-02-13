Биатлон: Лидер сборной Украины Пидручный пропустит индивидуальную гонку на ЧМ-2023
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный не выступит в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира - 2023 в Обергофе
Об этом сообщает Общественное.Спорт .
По словам тренера мужской сборной Украины Юрая Санитры, капитан команды не будет участвовать в индивидуальной гонке. Пидручный выступит в одиночной смешанной эстафете и получит возможность больше отдохнуть перед классической эстафетой и масс-стартом.
На дистанции 20 км биатлонисты выступят на ЧМ 14 февраля. Одиночная смешанная эстафета состоится 16 февраля, мужская эстафета –18 февраля, а гонка с массовым стартом – 19 февраля.
Дмитрий Пидручный, пропустивший большую часть нынешнего сезона из-за операции, на чемпионате мира - 2023 в Германии показал лучшие результаты среди украинцев. В спринте он финишировал пятым, а в персьюте – восьмым.
Пидручный является чемпионом мира - 2019 в гонке преследования.
- 11 февраля украинец Дмитрий Пидручный финишировал пятым в спринте и показал лучший результат сборной Украины на чемпионате мира – 2023.
- 12 февраля Пидручный финишировал восьмым в гонке преследования.
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