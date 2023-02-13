Об этом сообщает Общественное.Спорт .

По словам тренера мужской сборной Украины Юрая Санитры, капитан команды не будет участвовать в индивидуальной гонке. Пидручный выступит в одиночной смешанной эстафете и получит возможность больше отдохнуть перед классической эстафетой и масс-стартом.

На дистанции 20 км биатлонисты выступят на ЧМ 14 февраля. Одиночная смешанная эстафета состоится 16 февраля, мужская эстафета –18 февраля, а гонка с массовым стартом – 19 февраля.

Дмитрий Пидручный, пропустивший большую часть нынешнего сезона из-за операции, на чемпионате мира - 2023 в Германии показал лучшие результаты среди украинцев. В спринте он финишировал пятым, а в персьюте – восьмым.

Пидручный является чемпионом мира - 2019 в гонке преследования.