Биатлон: Франция помешала рекорду Бьо, Украина с шестью кругами штрафа финишировала в эстафете 13-й
На чемпионате мира по биатлону сборная Франции победила в борьбе за золото в эстафете Норвегию, Украина из-за неудачной стрельбы заняла 13-е место
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В субботу, 18 февраля, на чемпионате мира в Обергофе прошла мужская эстафета. Сборная Украины потеряла шансы на высокие позиции во время второго этапа, когда Дмитрий Пидручный не справился с порывистым ветром и заработал сразу четыре круга штрафа. Незакрытой по одной мишени также оставили Богдан Цымбал и Антон Дудченко. В итоге это отбросило украинцев на 13-ю позицию.
Чемпионом мира в эстафете стала Франция. Она помешала Йоханнесу Тингнесу Бьо выиграть шестое золото подряд в Обергофе и побить рекорд по количеству побед на одном чемпионате мира. Норвегия впервые в сезоне удовлетворилась в мужской эстафете серебром.
Чемпионат мира - 2022
Обергоф, Германия
18 февраля
Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
1. Франция 1:21.48,8 (1 штрафной круг + 9 запасных патронов)
2. Норвегия – отставание 38,9 (2+14)
3. Швеция +1.39,8 (1+13)
13. Украина +5.51,1 (6+15)
- 11 февраля украинец Дмитрий Пидручный финишировал пятым в спринте и показал лучший результат сборной Украины на чемпионате мира – 2023.
- 12 февраля Пидручный финишировал восьмым в гонке преследования.
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