Об этом сообщает Еспресо.TV.

В субботу, 18 февраля, на чемпионате мира в Обергофе прошла мужская эстафета. Сборная Украины потеряла шансы на высокие позиции во время второго этапа, когда Дмитрий Пидручный не справился с порывистым ветром и заработал сразу четыре круга штрафа. Незакрытой по одной мишени также оставили Богдан Цымбал и Антон Дудченко. В итоге это отбросило украинцев на 13-ю позицию.

Чемпионом мира в эстафете стала Франция. Она помешала Йоханнесу Тингнесу Бьо выиграть шестое золото подряд в Обергофе и побить рекорд по количеству побед на одном чемпионате мира. Норвегия впервые в сезоне удовлетворилась в мужской эстафете серебром.

Чемпионат мира - 2022

Обергоф, Германия

18 февраля

Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

1. Франция 1:21.48,8 (1 штрафной круг + 9 запасных патронов)

2. Норвегия – отставание 38,9 (2+14)

3. Швеция +1.39,8 (1+13)

13. Украина +5.51,1 (6+15)