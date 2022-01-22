Биатлон: Эстафетная сборная Украины провела на Кубке мира "генеральную репетицию" перед Олимпиадой-2022
Женская сборная Украины в заключительной эстафете перед Олимпиадой-2022 на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце заняла 11-е место
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Валя Семеренко, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина и Елена Белосюк использовали 10 запасных патронов, заработали 1 штрафной круг и финишировали 11-ми. От победительниц из Норвегии украинки отстали на 1 минуту 50,9 сек. Серебро получила Россия, бронзу – Франция.
За сборную Украины в Антхольце не выступала лидер команды Юлия Джима, которую в эстафете заменила Анастасия Меркушина, которая на Олимпийские игры в Пекин не поедет. Она и заработала круг штрафа.
Кубок мира
7-й этап
Антхольц (Италия)
Женщины. Эстафета 4х6 км
1. Норвегия – 1:12.54,1 (1 штрафной круг и 10 запасных патронов)
2. Россия – отставание 24,6 (3+12)
3. Франция – 32,6 (0+3)
…11. Украина – 1.50,9 (1+10)
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Напомним, 8 января Артем Тищенко и Дарья Блашко принесли Украине в смешанной одиночной эстафете первую в сезоне медаль Кубка мира .
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