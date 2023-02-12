Биатлон: Джима совершила прорыв на 15 позиций в гонке преследования на ЧМ-2023
На чемпионате мира по биатлону украинка Юлия Джима поднялась в гонке преследования с 29-й на 14-ю позицию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В воскресенье, 12 февраля, на чемпионате мира в Обергофе (Германия) прошла гонка преследования. В ней наиболее выгодная среди украинок позиция была у Юлии Джимы, которая финишировала в спринте 29-й и отправлялась на дистанцию 10 км через 1 мин 40 сек после победительницы Дениз Херрманн-Вик. Елена Белосюк стартовала через 2,15 мин, Анастасия Меркушина – через 2,17 мин после немки.
Джиме удалось существенно улучшать результат. Она заработала только один штрафной круг и поднялась на 14-ю позицию. Белосюк скатилась на 48-ю, Меркушина – на 49-ю позицию.
Чемпионкой мира в пасьюте стала Жюлья Симон из Франции, которая начала гонку 10-й и с одним промахом вышла на первое место. Серебро завоевала Дэниз Херманн-Вик, бронзу - норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.
Чемпионат мира - 2023
Обергоф, Германия
12 февраля
Женщины, гонка преследования, 10 км
1. Жюлья Симон (Франция) – 32.00,8 (1 штрафной круг)
2. Дениз Геррманн-Вик (Германия) – отставание +27,0 (4)
3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия) +37,3 (3)
14. Юлия Джима (Украина) +1.44,9 (1)
48. Елена Белосюк (Украина) +4.56,8 (4)
49. Анастасия Меркушина (Украина) +4.57,1 (2)
-
11 февраля украинец Дмитрий Пидручный финишировал пятым в спринте и показал лучший результат сборной Украины на чемпионате мира - 2023 по биатлону.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.85Продажа 42.76
- Актуальное
- Важное