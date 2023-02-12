Об этом сообщает Еспресо.TV.

В воскресенье, 12 февраля, на чемпионате мира в Обергофе (Германия) прошла гонка преследования. В ней наиболее выгодная среди украинок позиция была у Юлии Джимы, которая финишировала в спринте 29-й и отправлялась на дистанцию 10 км через 1 мин 40 сек после победительницы Дениз Херрманн-Вик. Елена Белосюк стартовала через 2,15 мин, Анастасия Меркушина – через 2,17 мин после немки.

Джиме удалось существенно улучшать результат. Она заработала только один штрафной круг и поднялась на 14-ю позицию. Белосюк скатилась на 48-ю, Меркушина – на 49-ю позицию.

Чемпионкой мира в пасьюте стала Жюлья Симон из Франции, которая начала гонку 10-й и с одним промахом вышла на первое место. Серебро завоевала Дэниз Херманн-Вик, бронзу - норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.

Чемпионат мира - 2023

Обергоф, Германия

12 февраля

Женщины, гонка преследования, 10 км

1. Жюлья Симон (Франция) – 32.00,8 (1 штрафной круг)

2. Дениз Геррманн-Вик (Германия) – отставание +27,0 (4)

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия) +37,3 (3)

14. Юлия Джима (Украина) +1.44,9 (1)

48. Елена Белосюк (Украина) +4.56,8 (4)

49. Анастасия Меркушина (Украина) +4.57,1 (2)