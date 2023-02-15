Биатлон: Двое украинцев пробились в элитную гонку на ЧМ-2023
Украинцы Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко завоевали право выступить в масс-старте на чемпионате мира, где будут соревноваться 30 сильнейших биатлонистов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Стартовое письмо гонки на 15 км на ЧМ в немецком Обергофе сформировалось после завершения индивидуалки на 20 км, в которой лучший из украинцев - Артем Тищенко - финишировал 14 февраля 12-м. Благодаря этому результату ему удалось получить статус первого запасного в масс-старте - если кто-то из 30 участников гонки не сможет в ней принять участие, на дистанцию выйдет Тищенко.
Благодаря успешным выступам на ЧМ-2023, место в масс-старте получил Дмитрий Пидручный, который финишировал в спринте пятым, а в персьюте занял восьмое место.
Также в заключительной гонке чемпионата мира - 2023 в Обенгорфе выступит Антон Дудченко, занявший 21 место на дистанции 10 км, финишировавший 20-м на 12,5 км и ставший 42-м в индивидуалке.
Автоматически право выступить в гонке с массовым стартом на чемпионате мира получают все его призеры и 15 лучших биатлонистов из общего зачета Кубка мира. Остальные места занимают спортсмены, которые получили больше зачетных очков именно на ЧМ.
- 11 февраля украинец Дмитрий Пидручный финишировал пятым в спринте и показал лучший результат сборной Украины на чемпионате мира – 2023.
- 12 февраля Подручный финишировал восьмым в гонке преследования.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.07
-
EUR
Покупка 41.75Продажа 42.57
- Актуальное
- Важное