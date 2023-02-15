Биатлон: Двое украинцев пробились в элитную гонку на ЧМ-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Стартовое письмо гонки на 15 км на ЧМ в немецком Обергофе сформировалось после завершения индивидуалки на 20 км, в которой лучший из украинцев - Артем Тищенко - финишировал 14 февраля 12-м. Благодаря этому результату ему удалось получить статус первого запасного в масс-старте - если кто-то из 30 участников гонки не сможет в ней принять участие, на дистанцию выйдет Тищенко.

Благодаря успешным выступам на ЧМ-2023, место в масс-старте получил Дмитрий Пидручный, который финишировал в спринте пятым, а в персьюте занял восьмое место.

Также в заключительной гонке чемпионата мира - 2023 в Обенгорфе выступит Антон Дудченко, занявший 21 место на дистанции 10 км, финишировавший 20-м на 12,5 км и ставший 42-м в индивидуалке.

Автоматически право выступить в гонке с массовым стартом на чемпионате мира получают все его призеры и 15 лучших биатлонистов из общего зачета Кубка мира. Остальные места занимают спортсмены, которые получили больше зачетных очков именно на ЧМ.