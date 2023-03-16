Об этом Экгофф написала в Instagram.

Норвежка, пропустившая нынешний сезон из-за последствий коронавируса, заявила, что не будет возобновлять карьеру.

"Чувствую себя невероятно, ведь мне за более чем 15 лет в биатлоне посчастливилось прожить жизнь мечты. Я стала чемпионкой мира дома в 2016 году. Этот день я никогда не забуду и он навсегда останется лучшим воспоминанием о моей спортивной карьере", - написала Экгофф.

32-летняя норвежка является десятикратной чемпионкой мира. Она имеет две золотые медали Олимпийских игр. В сезоне 2020/21 Экгофф стала победительницей общего зачета Кубка мира.