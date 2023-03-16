Биатлон: Десятикратная чемпионка мира объявила о завершении карьеры
Норвежская биатлонистка Тирил Экгофф заявила, что не возобновит выступлений после того, как пропустила нынешний сезон
Об этом Экгофф написала в Instagram.
Норвежка, пропустившая нынешний сезон из-за последствий коронавируса, заявила, что не будет возобновлять карьеру.
"Чувствую себя невероятно, ведь мне за более чем 15 лет в биатлоне посчастливилось прожить жизнь мечты. Я стала чемпионкой мира дома в 2016 году. Этот день я никогда не забуду и он навсегда останется лучшим воспоминанием о моей спортивной карьере", - написала Экгофф.
32-летняя норвежка является десятикратной чемпионкой мира. Она имеет две золотые медали Олимпийских игр. В сезоне 2020/21 Экгофф стала победительницей общего зачета Кубка мира.
- 14 марта другая норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройзеланд также заявила , что завершает карьеру после финиша нынешнего сезона.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.21
Покупка 38.21Продажа 39.19
-
EUR
Покупка 39.81Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное