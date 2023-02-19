Об этом сообщает Еспресо.TV.

В воскресенье, 19 февраля, Бё на дистанции 15 км заработал три штрафных круга и выиграл бронзовую медаль. Золото получил швед Себастьян Самуэльссон, не допустивший ни одного промаха. Еще один представитель Швеции Мартин Понсилуома с двумя незакрытыми мишенями получил серебро.

Таким образом, Йоханнес Тингнес Бё не смог побить рекорд по количеству золотых медалей на одном ЧМ. Столько же побед на одном турнире одерживали немка Лаура Дальмайер и норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.

На счету Бьо в Обергофе, кроме сегодняшней бронзы, золото в спринте, персьюте, индивидуалке, смешанной эстафете, сингл-миксте и серебро в классической эстафете.

Лучшим из украинцев в масс-старте стал Дмитрий Пидручный, с четырьмя кругами штрафа занявший 23-е место, Антон Дудченко с тремя промахами пришел к финишу 25-м.

Таким образом, лучшими результатами сборной Украины на чемпионате мира – 2023 оказалось пятое место Пидручного в спринте.

Чемпион мира - 2023

Обергоф, Германия

19 февраля

Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 36.42,8 (0 штрафных кругов)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – отставание 9,6 (2)

3. Йоханнес Тингнес Бьо (Норвегия) +38,8 (3)

23. Дмитрий Пидручный (Украина) +3.05,7 (4)

25. Антон Дудченко (Украина) +3.10,6 (3)