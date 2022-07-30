Би-би-си выпустила документальный фильм о бойне в Буче
Украинская служба BBC создала документальный фильм о трагедии Бучи. Лента содержит показания родственников и человека, выжившего после пыток оккупантов
Видео было опубликовано на YouTube.
"В марте этого года город Буча оказался под оккупацией российских войск, которые пытались выйти на Киев. После вторжения россияне совершили поразившую мир бойню. Но – вопреки всем шансам – кое-кто смог ее пережить. Хотя казни имели целью дегуманизировать и полностью стереть жертв, это мощное свидетельство любви перед лицом террора", - говорится в сообщении.
Фильм содержит истории людей, родственники которых погибли из-за действий россиян. Они рассказывают, что тела погибших свидетельствовали о пытках, которые происходили перед смертью. Также авторы фильма записали интервью с Иваном Скибой. Он находился в плену оккупантов и рассказал, что творилось в штабе на улице Яблонской. Мужчина также вспомнил, как его вели на расстрел.
"Мы поняли, что нас ведут на расстрел и друг с другом попрощались. И все. Поставили спинами нас к стене, еще Приходько... Приходько может сбежать хотел, там проход был и он туда быстро пошел и его сразу застрелили. Он упал и началась стрельба хаотичная. Расстрел этот они производили с удовольствием. Я услышал, что мне пуля зашла в бок и я упал", - сказал он.
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