Би-би-си выпустила документальный фильм о бойне в Буче

Видео было опубликовано на YouTube.

"В марте этого года город Буча оказался под оккупацией российских войск, которые пытались выйти на Киев. После вторжения россияне совершили поразившую мир бойню. Но – вопреки всем шансам – кое-кто смог ее пережить. Хотя казни имели целью дегуманизировать и полностью стереть жертв, это мощное свидетельство любви перед лицом террора", - говорится в сообщении.

Фильм содержит истории людей, родственники которых погибли из-за действий россиян. Они рассказывают, что тела погибших свидетельствовали о пытках, которые происходили перед смертью. Также авторы фильма записали интервью с Иваном Скибой. Он находился в плену оккупантов и рассказал, что творилось в штабе на улице Яблонской. Мужчина также вспомнил, как его вели на расстрел.

"Мы поняли, что нас ведут на расстрел и друг с другом попрощались. И все. Поставили спинами нас к стене, еще Приходько... Приходько может сбежать хотел, там проход был и он туда быстро пошел и его сразу застрелили. Он упал и началась стрельба хаотичная. Расстрел этот они производили с удовольствием. Я услышал, что мне пуля зашла в бок и я упал", - сказал он.

17 июля компания BABYLON'13 выпустила трейлер фильма "Железные бабочки" об уничтожении Россией пассажирского самолета рейса MH17 над ОРДО в 2014 году.

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