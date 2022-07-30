English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Культура Би-би-си выпустила документальный фильм о бойне в Буче

Би-би-си выпустила документальный фильм о бойне в Буче

30 июля, 2022 суббота
18:53
Культура

Украинская служба BBC создала документальный фильм о трагедии Бучи. Лента содержит показания родственников и человека, выжившего после пыток оккупантов

Видео было опубликовано на YouTube.

"В марте этого года город Буча оказался под оккупацией российских войск, которые пытались выйти на Киев. После вторжения россияне совершили поразившую мир бойню. Но – вопреки всем шансам – кое-кто смог ее пережить. Хотя казни имели целью дегуманизировать и полностью стереть жертв, это мощное свидетельство любви перед лицом террора", - говорится в сообщении.

Фильм содержит истории людей, родственники которых погибли из-за действий россиян. Они рассказывают, что тела погибших свидетельствовали о пытках, которые происходили перед смертью. Также авторы фильма записали интервью с Иваном Скибой. Он находился в плену оккупантов и рассказал, что творилось в штабе на улице Яблонской. Мужчина также вспомнил, как его вели на расстрел.

"Мы поняли, что нас ведут на расстрел и друг с другом попрощались. И все. Поставили спинами нас к стене, еще Приходько... Приходько может сбежать хотел, там проход был и он туда быстро пошел и его сразу застрелили. Он упал и началась стрельба хаотичная. Расстрел этот они производили с удовольствием. Я услышал, что мне пуля зашла в бок и я упал", - сказал он.

  • 17 июля компания BABYLON'13 выпустила трейлер фильма "Железные бабочки" об уничтожении Россией пассажирского самолета рейса MH17 над ОРДО в 2014 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Киевщина
война с Россией
Буча
геноцид украинцев
Читайте также:
затримання, СБУ, НАБУ
27 июля, 2022 среда
Нашли оружие, наличные деньги и пророссийские книги: СБУ и НАБУ задержали руководителя охраны народного депутата
Володимир Путін
29 июля, 2022 пятница
"В бункере сидит, на бумажке солдатиков двигает". Польская служба внешней разведки опубликовала перехват разговоров россиян о Путине
Автор Татьяна Яворськая
29 июля, 2022 пятница
Герои Украины. "Ехали в одну сторону, дети нам махали руками, а когда возвращались, уже были обуглены тела": 22-летний офицер Антон Карий
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.6
    Покупка 39.6
    Продажа 40.89
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 41.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
30 июля
19:46
"Мы найдем их, где бы они ни находились". Заявление командира полка "Азов" Надточия о виновниках трагедии в Оленовке
19:27
Россияне обстреляли район ХТЗ в Харькове
19:19
Эксклюзив
Европа готова противостоять российскому энергетическому шантажу, - дипломат Мэтью Брайза
19:16
На фото экспонаты выставки
"Рашизм = Фашизм" В Чернигове открылась выставка о войне России в Украине
19:14
Один из командиров чеченских добровольцев Хусейн (позывной Бандера)
За Украину будет сражаться уже третий чеченский батальон. От имени ЧРИ, - СМИ
19:02
Эксклюзив
Освобождение Херсона – это конец диктаторского режима Путина, - Пионтковский
18:31
Петр Порошенко
"Мы точно знаем, кто отдал приказ": Порошенко призвал создать международную следственную группу по расследованию преступления в Оленовке
18:27
Эксклюзив
Оккупанты похищают и пытают работников ЗАЭС, - городской голова Энергодара Орлов
18:22
Перед отопительным сезоном с Донетчины нужно эвакуировать 200-220 тысяч человек, - Верещук
18:20
За сутки российские войска накрыли огнем 17 населенных пунктов: полицейские Донбасса задокументировали еще 25 преступлений
18:14
Британские войска принимают участие в "учениях высокой готовности" вместе с силами Финляндии и США
17:48
Эксклюзив
Ситуация на Донетчине стабильно напряженная, продолжаются артиллерийские обстрелы, - боец "Легиона Свободы" Ильенко
17:31
Пограничники подготовили сто новых кинологов
17:31
Эксклюзив
Абрамович – кошелек Путина, более доверенное лицо, чем Шойгу и Лавров, – Пионтковский
17:17
Эксклюзив
Павел Климкин
Россия будет срывать зерновое соглашение, ведь экспорт важен для Украины и Запада, - Павел Климкин
17:14
На фото Дмитрий Кулеба
Военная помощь Украине не является благотворительностью, - Кулеба
16:56
Главреду сепаратистского телеканала "ЛНР" сообщено о подозрении
16:52
Эксклюзив
доллар
Запрет показывать курс валют, вряд ли поможет Нацбанку держать курс, – экономист Кушнирук
16:49
ВСУ заявили об уничтожении железнодорожного Антоновского моста в Херсонской области
16:44
Восемь САУ Krab готовы к отправке из Польши в Украину, - польские СМИ
16:40
На оккупированных территориях россияне активно готовятся к псевдореферендуму и раздают паспорта РФ, - разведка
16:37
Канада предоставит Украине дополнительные $350 млн
16:36
Сын экс-командира корабля "Славутич" Алексея Киселева заявил о похищении своего отца в оккупированном Геническе
16:35
Эксклюзив
Никополь
Враг разведывает массированным огнем Никопольское направление, - глава РВА Евтушенко
16:25
В Вильнюсе на "Доме Москвы" открыли мурал, посвященный Украине
16:10
На фото Елена Зеленская
На Саммите первых леди и джентльменов собрали почти 200 млн грн
16:01
Эксклюзив
Еспресо запустил проект об предателях Украины
16:01
Эксклюзив
Макрон и Шольц провалили план капитуляции Украины, теперь Путин делает ставку на Эрдогана, - Пионтковский
15:48
Украина начала процедуру возвращения тел погибших от теракта в Оленовке
15:40
Россияне обстреляли ремонтную базу в Бахмуте: из-под завалов достали погибшего мужчину
15:38
Болельщик "Эвертона", помогавший беженцам из Украины, забил пенальти в игре с "Динамо"
15:32
Небо стран Балтии будет под защитой истребителей Германии, Венгрии и Италии, - НАТО
15:29
Олег Николенко
Российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений: МИД о твите посольства РФ в Британии
15:27
Эксклюзив
Не исключено, что за два дня до трагедии россияне этапировали из Оленевки тех, кого не хотели убить, – правозащитник Лисянский
15:07
Наталья Диденко
Дожди, град и жара: синоптик Наталья Диденко назвала погоду на 31 июля
15:01
30 июля из Покровска отправится бесплатный эвакуационный поезд во Львов
14:47
Вернуть родных домой: в Киеве прошла акция семей защитников Азовстали
14:47
США приняли более 100 тыс. украинцев за пять месяцев войны
14:44
Эксклюзив
Кремль понимает, что проиграл, поэтому хочет сорвать контрнаступление ВСУ на Херсонщине, - Пионтковский
14:38
На Запорожье россияне за сутки обстреляли 48 гражданских объектов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV