Безжалостная агрессия России вызвала невероятное сплочение украинского народа, - Жеваго
Сегодня, 24 августа, мы отмечаем 32-ю годовщину независимости Украины. В эти дни полномасштабной войны, которая сейчас продолжается на нашей земле, мы еще больше ощутили важность и правильность избранного пути – расти и преуспевать как суверенная нация
Об этом заявил бизнесмен Константин Жеваго, передает его пресс-служба.
"Я выражаю благодарность Вооруженным Силам Украины, силам территориальной обороны, медицинским работникам, волонтерам и всем, благодаря кому мы можем отметить этот день. И чту всех тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну – настоящих героев, которые никогда не будут забыты. Эта безжалостная агрессия вызвала невероятное сплочение украинского народа, и наша страна подтвердила свое единство и силу на пути к победе и построению крепкого, свободного и демократического государства", - сказал он.
По словам предпринимателя, важно, чтобы этот день напоминал украинцам о главном.
"Пусть он напомнит нам, как важно отстаивать свою независимость, беречь ее, передавать следующим поколениям как самое дорогое сокровище и объединяться ради благосостояния Украины".
Отметим, что 24 августа Украину с 32-летием Дня Независимости поздравили мировые политики и чиновники.
* Является родственником конечного бенефициарного владельца телеканала "Эспрессо"
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