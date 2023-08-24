Безжалостная агрессия России вызвала невероятное сплочение украинского народа, - Жеваго

Об этом заявил бизнесмен Константин Жеваго, передает его пресс-служба.

"Я выражаю благодарность Вооруженным Силам Украины, силам территориальной обороны, медицинским работникам, волонтерам и всем, благодаря кому мы можем отметить этот день. И чту всех тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну – настоящих героев, которые никогда не будут забыты. Эта безжалостная агрессия вызвала невероятное сплочение украинского народа, и наша страна подтвердила свое единство и силу на пути к победе и построению крепкого, свободного и демократического государства", - сказал он.

По словам предпринимателя, важно, чтобы этот день напоминал украинцам о главном.

"Пусть он напомнит нам, как важно отстаивать свою независимость, беречь ее, передавать следующим поколениям как самое дорогое сокровище и объединяться ради благосостояния Украины".

Отметим, что 24 августа Украину с 32-летием Дня Независимости поздравили мировые политики и чиновники.