Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"К сожалению, в Грузии усиливаются пророссийские настроения. Это наблюдается даже на уровне власти. Однако грузинский народ никогда не позволит сменить проевропейский государственный курс. Поскольку в конституции Грузии утвержден курс на вступление в ЕС и НАТО", - пояснил Маисая.

Эксперт убежден, что Россия представляет угрозу территориальной целостности Грузии.

"Я считаю, что не должно идти и речи о введении безвизового режима для россиян в Грузии. Россия является оккупационным государством. Они до сих пор оккупируют грузинскую территорию и, конечно, проводят против Грузии гибридную войну. Фактически Россия продолжает медленную оккупацию Грузии. Поэтому в этом контексте ни о каком безвизовом режиме не должно идти и речи", - добавил он.

13 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что после объявления в РФ мобилизации в страну выехали 700 тыс. россиян

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