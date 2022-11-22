Безвизовый режим с РФ представляет угрозу для территориальной целостности Грузии, - грузинский эксперт Маисайя
Грузинский эксперт Вахтанг Маисайя считает, что Российская Федерация остается большой угрозой для территориальной целостности Грузии
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"К сожалению, в Грузии усиливаются пророссийские настроения. Это наблюдается даже на уровне власти. Однако грузинский народ никогда не позволит сменить проевропейский государственный курс. Поскольку в конституции Грузии утвержден курс на вступление в ЕС и НАТО", - пояснил Маисая.
Эксперт убежден, что Россия представляет угрозу территориальной целостности Грузии.
"Я считаю, что не должно идти и речи о введении безвизового режима для россиян в Грузии. Россия является оккупационным государством. Они до сих пор оккупируют грузинскую территорию и, конечно, проводят против Грузии гибридную войну. Фактически Россия продолжает медленную оккупацию Грузии. Поэтому в этом контексте ни о каком безвизовом режиме не должно идти и речи", - добавил он.
- 13 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что после объявления в РФ мобилизации в страну выехали 700 тыс. россиян
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 39.98Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное